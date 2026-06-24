Brasileiros avançam às quartas de final no torneio de duplas em Mallorca e podem se enfrentar nas semifinais

Molteni (E) e Melo (D) estão no quarto torneio juntos. ZDL Press Room / Divulgação

Após eliminações nas estreias de Roland Garros, do ATP 250 de Genebra (Suíça), e no Challenger de Valência (Espanha), o brasileiro Marcelo Melo e o argentino Andrés Molteni finalmente passaram pela primeira rodada de um torneio de duplas.

Nesta quarta-feira (24), no ATP 250 de Mallorca, também na Espanha, eles contaram com a desistência da parceria formada pelo peruano Ignacio Buse e o italiano Luciano Darderi e se classificaram para as quartas de final.

Os próximos rivais de Melo e Molteni serão o alemão Constantin Frantzen e o alemão Robin Haase, que surpreenderam os principais favoritos ao título na grama espanhola, o português Francisco Cabaral e o austríaco Lucas Miedler, vencendo por sets 2 a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 10-5.

Ainda em Mallorca, o gaúcho Marcelo Demoliner e o indiano Sriram Balaji avançaram para as quartas ao superarem o estadunidense Austin Krajicek e o croara Nikola Mektić. que eram os cabeças de chave 3.

Nas quartas, eles enfrentarão o sueco André Göransson e o estadunidense Evan King.