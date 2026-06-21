Brasileiro Fernando Romboli conquista título de duplas no Challenger de Nottingham

Romboli (E) e Winegar (D) com o troféu de campeão. Lexus Nottingham Open / Divulgação

O brasileiro Fernando Romboli é campeão de duplas do ATP Challenger de Nottingham, na Inglaterra. Na decisão disputada neste sábado (20), ele e o estadunidense Theodore Winegar derrotaram Mac Kiger e Reese Stalder, dupla 100% dos Estados Unidos, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

Este foi o 22º título de um torneio deste nível da carreira do carioca de 37 anos, que em 2025 ficou com o vice na competição disputada em quadras de grama, ao lado do australiano John-Patrick Smith. Para Winegar esta foi a quarta conquista de um challenger.

Pelo título em Nottingham, Romboli e Winegar receberão 125 pontos no ranking mundial e dividirão uma premiação de 9.010 euros (R$ 53.250).

Romboli irá ganhar três posições na classificação da ATP, saindo do 86º para o 83º lugar. Theodore Winegar subirás seis colocações e chegará ao 79º posto.

Simples

Na final de simples, o o australian Christopher O'Connell venceu o finlandês Otto Virtanen por 2 a 0, parciais de 7/6 (7-3) e 7/6 (8-6).