Brasileiras conquistam medalhas e recorde em torneios internacionais de atletismo

Ana Azevedo (3ª a partir da esq.) foi prata nos 100 metros. FBK Games / Divulgação

A velocista Ana Carolina Azevedo ficou com a medalha de bronze nos 100 metros rasos do FBK Games, disputado em Hengelo, na Holanda. A competição é válida pelo World Athletics Continental Tour.

Com o tempo de 11seg26, a brasileira ficou atrás da jamaicana Brianna Lyston, ouro com 10seg99, e da holandesa Minke Bisschops, prata com 11seg08.

Já nos 400 metros, Matheus Lima finalizou em quinto lugar com 44seg84. O vencedor foi o holandês Jonas Phesffers, que cravou 44seg84.

Pódios no paratletismo

O Brasil ainda faturou duas medalhas nas disputas de paratletismo. Nos 200 metros da classee T64, destinada a atletas com amputação em uma das pernas abaixo do joelho (ou condição similar) que competem utilizando próteses esportivas, o gaúcho Wallison Fortes foi bronze com 22seg56, sendi superado pelo holandês Olivier Hendriks (21seg66) e pelo italiano Francesco Lopagno (22seg47).

Maria Clara Silva foi prata nos 100 metros da classe T47, para corredores e saltadores com deficiências nos membros superiores. Coord, que fez 11seg76.m 12seg12, ela só ficou atrás da irlandesa Orla Comerford.

Recordes nos 100 metros com barreiras feminino

Vitória Sena (D) quebrou recordes brasileiro e sul-americano. 40ème Meeting International Montgeron-Essonne / Divulgação

Na disputa do Meeting Internacional de Montgeron-Essonne, no Estádio Pierre de Coubertin, em Montgeron, França, Vitória Sena quebrou o recorde brasileiro e sul-americano dos 100 metros com barreiras, com a marca de 12seg57.

A brasileira ficou com a medalha de prata, atrás da francesa Sacha Alessandrini (12seg53) e à frente de Sidoni Fladanantaoa (13seg01), de Madagascar.



