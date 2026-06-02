Brasileiras avançam às oitavas de final do juvenil de Roland Garros

Victoria é a terceira favorita. André Gemmer / Divulgação/CBT

As duas principais apostas do tênis feminino brasileiro para os próximos anos, a potiguar Victoria Barros e a paulista Naná Silva, confirmaram o bom momento e se classificaram para as oitavas de final do torneio juvenil em Roland Garros.

Nesta terça-feia (2), Victoria bateu a argentina Luna María Cinalli, parciais de 6/1 e 6/3, em uma hora e 25 minutos e confirmou sua posição de terceira cabeça de chave.

O próximo desafio da brasileira de 16 anos será a vencedora do confronto entre a tcheca Denisa Žoldáková, 18 anos e 37ª do ranking da categoria, e a estadunidense Janae Preston, 15ª favorita.

Naná vence em três sets

Naná venceu em três sets. FFT / Divulgação

Quinta cabeça de chave, Naná Silva enfrentou mais dificuldades diante da chinesa Yushan Shao, 17 anos e 25ª do mundo, mas acabou vencendo por 2 a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/2, após uma hora e 48 minutos.

A brasileira de 16 anos vai ter como próxima adversária quem vencer a partida entre a espanhola Charo Esquiva Bañuls, nona pré-classificada e parceira da paulista nas duplas, e a francesa Daphnée Mpetshi Perricard.

Duplas

Victoria Barros e Naná Silva também atuam na chave de duplas do juvenil e devem atuar ainda nesta terça.

Victoria e a espanhola Paola Piñera Celorio formam a principal parceria do torneio e vão jogar contra a russa Ekaterina Dotsenko e a italiana Ilary Pistola, pelas oitavas de final.

Do outro lado, Naná e Esquiva Bañuls são as cabeças 2 e tem como adversárias ainda de primeira rodada, a francesas Mila Bastianelli e Capucine Cedillo-Vayson de Pradenne.