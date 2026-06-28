Brasileira Maria Eduarda Alexandre participa de finais da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Maria Alexandre fez duas finais na Romênia. MeloGym / CBG/Divulgação

A brasileira Maria Eduarda Alexandre disputou duas finais da terceira etapa da World Challenge Cup de Ginástica Rítmica. Nest domingo (28), em Cluj-Napoca, na Romênia, ela ficou em quarto lugar na fita e em sexto na bola.

Maria, que é treinada por Solange Paludo, conseguiu nota 27.600 na fita, após se apresentar ao som de Berghain, dueto da espanhola Rosalía e da islandesa Björk.

O ouro foi ganho pela ucraniana Taisiia Onofriichuk (29.050). A estadunidense Rin Keys (28.050) ficou com a prata e a israelense Meital Sumkin (27.650) levou o bronze.

Na final da bola, a brasileira alcançou a nota 27.450. O ouro foi para a alemã Darja Varfolomeev (29.700), com a prata para Taisiia Onofriichuk (29.500) e o bronze para a italiana Tara Dragas (28.400).