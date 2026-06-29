Brasil vence Japão de virada (2-1) e vai às oitavas da Copa do Mundo

Com um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, o Brasil venceu o Japão de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), em Houston, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Depois de sair atrás no placar com Kaishu Sano marcando para os japoneses aos 29 minutos, a Seleção chegou ao empate no início do segundo tempo com um gol de cabeça de Casemiro (56'), mas precisou esperar até o quinto minuto dos acréscimos pela virada com uma finalização de Martinelli dentro da área em que a bola ainda tocou na trave antes de entrar.
O Brasil espera agora pelo vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam na terça-feira, para conhecer seu adversário no próximo domingo, em Nova Jersey, pelas oitavas de final.
Os comandados de Carlo Ancelotti foram ao ataque desde o início, mas foram surpreendidos pela valente equipe japonesa, com individualidades como Ueda, Maeda, Junya Ito e Sano, que abriu o placar com um chute cruzado de fora da área.
A Seleção, que voltou a mostrar suas fragilidades defensivas, foi para o intervalo em desvantagem e precisava se reorganizar para continuar viva no Mundial.
- Ao ataque -
O primeiro aviso veio logo no início do segundo tempo, com uma jogada construída desde o meio-campo pela lateral direita que terminou com um chute de Bruno Guimarães defendido com tranquilidade pelo goleiro Zion Suzuki.
O ataque brasileiro forçou o recuo dos 'Samurais Azuis'. Como de costume, o técnico japonês Hajime Moriyasu, anotava cada jogada.
Toda a linha defensiva da Seleção construía jogadas a partir do meio-campo, com lances que terminavam nas costas da zaga do Japão, buscando criar situações de mano a mano para Vinícius Júnior e Rayan.
- Japão sai na frente -
Os japoneses leram bem o jogo e identificaram os espaços. Junya Ito avançou pelo meio e foi derrubado na entrada da área. A cobrança de falta de Kamada parou na barreira.
Foi então que o meio-campista Kaishu Sano arrancou após erro de basse de Danilo. Casemiro não conseguiu alcançá-lo, e nem Marquinhos, nem Gabriel Magalhães saíram para apertá-lo. A bola acabou no fundo da rede de Alisson.
O Japão conseguiu quebrar o ritmo ofensivo do Brasil e manteve a bola afastada de sua área. Foi assim que as equipes foram para o intervalo.
- Casemiro empata -
O Brasil voltou com fôlego renovado para o segundo tempo. Endrick substituiu Lucas Paquetá, que havia se lesionado logo no início da partida.
Os japoneses pareciam ter encontrado uma um meio de explorar suas individualidades. Danilo recebeu um cartão amarelo após derrubar o veloz Maeda.
O Brasil finalmente conseguiu criar chances de perigo em cruzamentos e, no fim, Casemiro espantou a má fase e as críticas sobre suas atuações apagadas pela Seleção: em bola levantada na área por Gabriel Magalhães, o volante cabeceou para o fundo da rede japonesa.
Casemiro foi comemorar com Neymar, que correu do banco de reservas.
- Martinelli herói -
O gol incendiou a Seleção. Vini Jr. quase fez um golaço depois de dar uma caneta no adversário, arrancar até a área e finalizar com categoria, mas a bola bateu na trave após um desvio do goleiro Suzuki.
O Japão continuou pressionando com jogadas individuais pelo lado esquerdo.
Quando a partida parecia caminhar para a prorrogação, o Brasil chegou pelo meio e Bruno Guimarães passou para Martinelli na frente da pequena área. O atacante do Arsenal dominou e finalizou no canto para garantir a vitória.
* AFP