Brasil vence Escócia (3-0) e vai aos 16-avos como 1º do Grupo C da Copa

O Brasil se classificou para a fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026 como primeiro colocado do Grupo C ao vencer nesta quarta-feira (24) a Escócia por 3 a 0 e superar no saldo de gols o Marrocos (2º colocado, também com 7 pontos), que venceu o Haiti por 4 a 2.
No Hard Rock Stadium, em Miami, a Seleção Brasileira garantiu o triunfo graças a dois gols de Vinícius Júnior (7' e 45'+3) e um de Matheus Cunha no segundo tempo (60'), em uma partida também marcada pela entrada de Neymar, que não vestia a 'Amarelinha' desde outubro de 2023, quando faltavam 15 minutos para o fim.
Os escoceses terminaram em terceiro lugar, com três pontos e uma chance remota de chegar à fase de mata-mata, enquanto os haitianos encerraram sua participação sem pontuar.
A Escócia precisa aguardar o desfecho dos outros grupos para saber se avançará à segunda fase como uma das oito melhores terceiras colocadas.
O Brasil disputará na segunda-feira (29), em Houston, sua partida dos 16-avos contra o segundo colocado do Grupo F, atualmente liderado por Holanda e Japão, restando uma rodada para o fim da fase inicial.
A Seleção não precisou se esforçar muito para dominar uma equipe escocesa aguerrida, mas que cometeu erros defensivos graves e careceu de soluções no ataque.
A equipe de Carlo Ancelotti apostou no trio ofensivo formado por Vinícius, Matheus Cunha e o jovem Rayan, que levaram perigo e mostraram intensidade na pressão sobre o adversário.
Complementando o desempenho do ataque, o meio-campista Bruno Guimarães teve uma atuação de destaque, contribuindo com duas assistências.
Com 3 a 0 no placar, a torcida brasileira tinha apenas mais um desejo, e Ancelotti o atendeu aos 76 minutos.
Neymar, que havia perdido o início da Copa do Mundo por lesão, levou a torcida ao delírio quando começou a se aquecer para substituir Cunha.
O camisa 10 não criou muitas chances, apenas um chute sem grande perigo, mas ninguém se importou. Com ele em campo, a festa brasileira estava completa.
Escalações:
Escócia: Gunn - Patterson (Ralston, 82'), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46') - Doak (Christie, 82), Ferguson - McTominay, McGinn (Curtis, 90+1), McLean - Shankland (Adams, 90'+1) Técnico: Steve Clarke
Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas (Alex Sandro, 82') - Bruno Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 66'), Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, 66) - Rayan (Endrick, 82'), Matheus Cunha (Neymar, 76), Vinícius Júnior Técnico: Carlo Ancelotti
* AFP