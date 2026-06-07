Brasil vence Egito (2-1) no último amistoso antes da Copa do Mundo

O Brasil venceu o Egito por 2 a 1 neste sábado (6), em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, disputado no Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Os erros defensivos originaram os dois primeiros gols. Aos seis minutos, Bruno Guimarães roubou a bola do volante Mohanad Lasheen na entrada da área egípcia e abriu o placar batendo na saída do goleiro.

Os 'Faraós' responderam rapidamente, aproveitando uma falha de Marquinhos em tentativa de passe na defesa, e empataram marcando com o meia Mostafa Ziko (11').

Pouco depois, o Brasil perdeu o lateral lateral-direito Wesley, que sentiu a virilha e foi substituído aos 17 minutos.

Muito abatido, o jogador da Roma chorou no banco de reservas diante da possibilidade de perder a Copa do Mundo, embora ainda não se saiba a gravidade de sua lesão.

Assim como no amistoso contra o Panamá, os reservas entraram em campo no segundo tempo com mais intensidade e pressão, e a Seleção voltou a ficar na frente do placar.

Douglas Santos bloqueou um passe enquanto a equipe egípcia tentava sair jogando desde a defesa. Raphinha impediu que a bola saísse pela linha de fundo e cruzou para Endrick, que finalizou de primeira para marcar o gol da vitória (52').

Foi o primeiro gol do jovem atacante pela Seleção depois de exatos dois anos de jejum com a 'Amarelinha'.

Neymar, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e não viajou a Cleveland para seguir na concentração da Seleção em Nova Jersey, ainda é dúvida para a estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

A CBF informou que o camisa 10 fará uma ressonância magnética na segunda-feira.

"Se tudo sair bem, [Neymar] vai treinar com o grupo na próxima semana", declarou o técnico Carlo Ancelotti na sexta-feira.

Com o astro Mohamed Salah em campo, o Egito criou mais perigo no segundo tempo, embora sem representar uma grande ameaça, com o Brasil sem perder o controle do jogo.

O amistoso foi o último teste de ambas as equipes antes da Copa do Mundo.

Além do Marrocos, o a Seleção vai enfrentar Haiti e Escócia no Grupo C do Mundial. Por sua vez, Egito fará sua estreia no dia 15 de junho, contra a Bélgica, antes de enfrentar Nova Zelândia e Irã no Grupo G.

- Escalações:

Brasil: Alisson (Weverton, 46')- Wesley (Danilo, 16'), Marquinhos (Bremer, 46'), Ibáñez (Léo Pereira, 46'), Douglas Santos (Alex Sandro, 71') - Bruno Guimarães (Danilo Santos, 46') Casemiro (Fabinho, 46'), Lucas Paquetá (Luiz Henrique, 46'), Raphinha (Gabriel Martinelli, 71') - Igor Thiago (Endrick, 46') e Vinícius Júnior (Matheus Cunha, 46'). Técnico: Carlo Ancelotti.

Egito: Oufa Shobir - Mohamed Hany (Tarek Ana, 76'), Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy, Ahmed Fatouh (Karim Hafez, 75') - Mohanad Lasheen (Emam Ashour, 75'), Marwan Attia (Zizo, 85') - Haissem Hassan (Mohamed Salah, 46'), Mostafa Ziko (Ibrahim Adel, 75'), Mahmoud Trezeguet (Mohamed Abdelomen, 46') - Omar Marmoush (Hamza Abdelkarim, 85'). Técnico: Hossam Hassan.