Brasil usará uniforme azul na Copa do Mundo, e goleiros terão polêmica camisa vermelha

A Fifa definiu os uniformes de cada seleção para as partidas da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil não irá a campo apenas de amarelo. Em cada jogo da fase de grupos, a seleção brasileira usará um uniforme diferente.

A lista inclui até uma camisa vermelha para os goleiros. No último ano, uma polêmica se instaurou diante do aval da CBF para a produção de uma camisa vermelha para a seleção. O uniforme ocuparia o lugar da camisa azul. Tudo estava fechado com a Nike, mas houve um recuo após a troca na presidência da entidade.

A estreia contra o Marrocos é o único jogo da primeira fase em que o Brasil vestirá os camisa amarela, calção azul e meias brancas. Os goleiros estarão todos de preto. Os marroquinos vestem camisa e meias vermelhas e calção verde.

Na segunda rodada, contra o Haiti, o time brasileiro usará azul na camisa e no calção, com as meias pretas. Os goleiros estarão com todo o uniforme magenta. Os haitianos vestem camisa, calção e meias brancas.

É na terceira rodada em que os goleiros brasileiros irão aparecer com uniforme todo vermelho. Os jogadores de linha voltam a ter a camisa amarela e meias brancas, mas com calção também branco.