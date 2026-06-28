Brasil sofre contra o Canadá, mas se recupera na Liga das Nações de vôlei masculino

Brasil, de Adriano, teve muitas dificuldades para superar o Canadá. Volleyball World / Divulgação

Após sofrer três derrotas seguidas, para Ucrânia, Itália e Eslovênia, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou à quadra, neste domingo (28), e derrotou o Canadá por 3 sets 2. As parciais foram de 25/17, 23/25, 28/26, 22/25 e 17/15, após duas horas e 35 minutos. Com o resultado, o Brasil encerrou a segunda semana da Liga das Nações em oitavo lugar.

Invicto na primeira etapa do torneio, em Brasília, o time de Bernardinho enfrentou muitas dificuldades nas partidas disputadas em Ljubljana e, por detalhe, não deixou a capital eslovena com quatro derrotas.

Diante do Canadá, o treinador brasileiro escalou o levantador Fernando Cachopa, os pontas Adriano e Lucarelli, os centrais Judson e Flávio e o oposto Bryan, além do líbero Maique.

A partida foi equilibrada e os canadenses impuseram muitas dificuldades ao Brasil, que mais uma vez sofreu com o passe e cometeu erros em excesso (37).

O confronto ainda foi marcado por diversas polêmicas de arbitragem. O egípcio Wael Kandil, que dirigiu o jogo, teve muitas dificuldades em marcações e, no terceiro set, chegou a levar sete minutos e meio para a definição de uma jogada.

Destaques

Bernardinho precisa corrigir equipe para conquistar vaga na fase final. Volleyball World / Divulgação

Com 17 acertos, Adriano foi o maior destaque do ataque do Brasil, que ainda contou com 13 pontos do oposto Darlan e 11 de Judson.

No Canadá, o oposto Sharone Vernon-Evans marcou 19 pontos, um a mais que o ponta Skyler Varga.

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