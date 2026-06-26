Esportes

Na Eslovênia

Brasil sofre com saques italianos e arbitragem polêmica e perde segundo jogo na Liga das Nações de vôlei masculino

Seleção caiu para a sexta posição após derrota por 3 a 1 

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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