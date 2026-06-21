Brasil perde invencibilidade para Alemanha e deixa liderança da Liga das Nações de vôlei feminino

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Seleção não teve um bom desempenho. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu sua invencibilidade na Liga das Nações. Neste domingo (21), o time comandado por José Roberto Guimarães foi superado pela Alemanha por 3 a 2, parciais de 26/24, 28/26, 15/25, 19/25 e 16/14, em duas horas e 24 minutos de jogo disputado em Ankara, na Turquia.

Esta foi a primeira derrota do Brasil em oito jogos no torneio. O resultado tirou a equipe da liderança, que agora pertence aos Estados Unidos.

Diante das alemãs, que haviam vencido apenas dois jogos nas sete rodadas anteriores, Zé Roberto modificou o time base e colocou a levantadora Roberta, a oposta Rosamaria, a central Luzia e a líbero Marcelle, como titulares, ao lado das ponteiras Júlia Bergmann e Ana Cristina e da central Júlia Kudiess.

Com um bom volume de jogo, a Alemanha venceu as duas primeiras parciais aproveitando a instabilidade da equipe brasileira.

Oposta Kindermann fez 8 pontos para as alemãs. Voleyball World / Divulgação

Com alterações feitas pelo treinador, que colocou a levantadora Macris, a central Diana e a ponta Helena, como titulares a partir do terceiro set, o Brasil reagiu e empatou a partida, forçando o tie-break.

No set desempate, a seleção alemã rapidamente fez 8 a 3. O Brasil ainda empatou em 12 a 12 e o jogo teve uma reta final disputada ponto a ponto, com as europeias aproveitando erros de Júlia Bergmann e Ana Cristina, para fechar o jogo e quebrar a invencibilidade brasileira.

Destaques

Seleção cometeu 32 erros. Voleyball World / Divulgação

Com 21 acertos cada, Ana Cristina e Helena foram as maiores pontuadoras do Brasil, que ainda contou com 17 pontos de Júlia Bergmann e 12 de Júlia Kudiess.

Pela Alemanha, a ponta Pia Timmer marcou 16 pontos, dois a mais que a também ponteira Romy-Aylin Jatzko. A central Monique Strubbe terminou com 11.

Os erros brasileiros acabaram sendo decisivos. Nos cinco sets, a seleção deu 32 pontos para as alemãs, que erraram em 22 oportunidades.

Próxima fase

A terceira etapa da Liga das Nações será realizada em Osaka, no Japão, entre os dias 8 e 12 de julho. O Brasil fará sua estreia contra o time da casa, no dia 8, às 7h20 (de Brasília).

Os demais rivais brasileiros serão Polônia, Tailândia e Estados Unidos.