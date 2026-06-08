Brasil iguala melhor campanha histórica no mundial de rugby sevens feminino

Seleção brasileira iguaou melhor campanha de sua história. World Rugby / Divulgação

A seleção brasileira feminina de rugby sevens disputou em Bordeaux, na França, a etapa final do Campeonato Mundial da modalidade, que contou neste ano com um total de três eventos.

O Brasil chegou ao torneio em nono lugar na classificação geral, necessitando ultrapassar a Espanha para terminar entre os oito melhores, mas o objetivo não foi alcançado. Ainda assim, as Yaras igualaram sua melhor campanha histórica e repetiram a nona posição, conquistada em 2014 e 2025.

Campanha na fase final

Yaras fizeram boa temporada. World Rugby / Divulgação

O Brasil começou o torneio na França com duas derrotas. Primeiro, as brasileiras foram superadas pela Austrália por 45 a 7 e pelo Japão, por 29 a 14. Gisele fez o try brasileiro diante da Austrália e Yasmim e Thalia marcaram os tries contra as japonesas.

No encerramento da fase de grupos, uma derrota de virada diante de Fiji por 28 a 24.

Com o resultado, o Brasil foi para a disputa do 9º ao 12º lugar e enfrentou a Grã-Bretanha, que levou a melhor por 19 a 7. Thalia fez o try solitário das Yaras, que seguiram para a disputa de 11º lugar da etapa contra a África do Sul.

As brasileiras venceram as sul-africanas por 24 a 17, com tries de Yasmim, Isadora, Thalia e Ariely.

Austrália campeã

Australianas festejam otítulo. ROMAIN PERROCHEAU / AFP

A Austrália derrotou a Nova Zelândia na final, por 26 a 19. Foi o segundo título australiano desde que o novo formato foi implementado há três temporadas. As australianas venceram em 2024 e agora em 2026, enquanto as neo-zelandesas foram campeãs em 2025.

Somando-se aos títulos do Circuito Mundial, a Austrália agora tem cinco conquistas, contra 11 da Nova Zelândia.