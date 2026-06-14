Brasil empata com Marrocos (1-1) em sua estreia na Copa do Mundo de 2026

O Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026 em East Rutherford, nos arredores de Nova York, nos Estados Unidos.
Diante de 80.663 no MetLife Stadium, a grande maioria vestindo camisas da Seleção Brasileira, Ismael Saibari abriu o placar para os marroquinos aos 21 minutos.
O meio-campista do PSV Eindhoven recebeu um passe preciso de Brahim Díaz, avançou em velocidade e encobriu Alisson com um toque sutil quando o goleiro saía da área.
Aos 32 minutos, Vinícius Junior respondeu com um golaço. Ele cortou para dentro, se livrou de Neil El Aynaoui e soltou uma bomba de pé direito no canto oposto, superando Yassine Bounou.
A Seleção de Carlo Ancelotti melhorou no segundo tempo da partida, a única da fase de grupos entre duas equipes ranqueadas no Top 10 da Fifa (com o Brasil em sexto lugar e os africanos em sétimo).
Ainda assim, não conseguiram marcar novamente contra os "Leões do Atlas", composta por vários integrantes da 'geração de ouro' que chegou às semifinais na Copa do Catar 2022.
Neymar, afastado dos gramados por lesão desde meados de maio, assistiu à partida do banco de reservas ao lado dos demais jogadores e da comissão técnica da Seleção que, em meio a dúvidas e críticas, sonha em conquistar o hexacampeonato nos Estados Unidos.
Na segunda rodada do Grupo C, na sexta-feira, o Brasil vai enfrentar o Haiti na Filadélfia, onde se espera que o craque de 34 anos entre em campo.
Enquanto isso, o Marrocos de Achraf Hakimi vai enfrentar a Escócia de Scott McTominay em Boston, no mesmo dia.
- Escalações:
Brasil: Alisson - Ibañez (Danilo 46'), Marquinhos (cap), Gabriel, Douglas Santos - Raphinha, Casemiro (Fabinho 46') - Lucas Paquetá (Luiz Henrique 62'), Bruno Guimarães (Danilo Santos 80'), Vinícius Júnior - Igor Thiago (Matheus Cunha 62'). Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui (Anass Salah-Eddine 80') - Brahim Díaz (Chemsdine Talbi 65'), Ayyoub Bouaddi - Bilal el Khannous (Ayoube Amaimouni Echghouyab 80'), Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi (Samir el Mourabet 65') - Ismael Saibari (Soufiane Rahimi 89'). Técnico: Mohamed Ouahbi.
* AFP