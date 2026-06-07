Brasil domina finais por aparelho e conjunto no Pan de Ginástica Rítmica

O Brasil dominou a última sessão do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, disputado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.
Neste domingo (7), as brasileiras ganharam as duas finais de conjunto e três das quatro medalhas de ouro por aparelho.
Conjunto confirma favoritismo
Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Sofia Madeira encerraram o Pan com 100% de aproveitamento.
Após vencerem o conjunto geral, elas subiram no degrau mais alto do pódio nas disputas do conjunto, com cinco bolas, e na série mista (três fitas e duas maças).
Na série de cinco bolas, as brasileiras somaram 29.250 contra 26.650 dos Estados Unidos, prata, e 25.550 do México, bronze.
Já na série mista, a seleção comandada pela técnica Camila Ferezin obteve 28.900 contra 26.600 das mexicanas, que ficaram com a prata, e 25.800 das estadunidenses, que levaram o bronze.
Geovanna Santos fatura dois ouros
Em um ótima temporada, Geovanna Santos foi campeã em duas provas individuais. A capixaba foi ouro no arco, com nota 28.950, deixando Bárbara Domingos, com 28.600, em segundo. A estadunidense Megan Chu, fez 28.200 e garantiu o bronze.
Geovanna ainda levou a medalha dourada na fita. Jojô terminou com nota 28.400, apenas 0.100 à frente da Megan Chu. Bárbara Domingos, com 28.250, fechou o pódio.
Bárbara é campeã nas maças
Ouro no individual geral e prata no arco e bronze na bola e na fita, Bárbara Domingos venceu a final das maças. Com 29.000, a paranaense superou a catarinense Maria Eduarda Alexandre, prata com 28,600, e a estadunidense Megan Chu, bronze com 28.100.
A única prova que não teve uma brasileira campeã foi a da bola. Megan Chu ganhou o título com 27.500 contra 26.700 de Maria Eduarda Alexandre e 26.600 de Bárbara Domingos.