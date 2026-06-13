Brasil domina a Sérvia, vence por 3 sets a 0 e mantém invencibilidade na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina manteve o embalo na Liga das Nações de Vôlei e venceu a Sérvia por 3 sets a 0, neste sábado, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com o resultado, a equipe comandada por Bernardinho segue invicta na competição e soma mais um triunfo diante da torcida brasileira. Darlan foi um dos destaques da partida, enquanto o bloqueio voltou a ser uma das principais armas da equipe ao longo do confronto.

O Brasil encontrou dificuldades no início diante de uma Sérvia equilibrada, que chegou a liderar parte da parcial. A seleção brasileira, porém, cresceu ao longo do set com boas participações de Douglas Souza e Judson, especialmente nos ataques e bloqueios.

Após sucessivas trocas de pontos, a equipe comandada por Bernardinho assumiu a dianteira na reta final. Honorato apareceu bem no bloqueio e em uma largada inteligente, enquanto Judson foi decisivo pelo meio de rede para garantir a vitória por 25 a 22.

A seleção brasileira voltou ainda mais consistente para a segunda parcial e rapidamente abriu vantagem no placar. Com Darlan em grande fase no ataque e Judson dominante no bloqueio, o Brasil controlou as ações durante praticamente todo o set. Douglas Souza também contribuiu com pontos importantes, enquanto Cachopa distribuiu bem as jogadas pelo meio.

Sem permitir reação sérvia, os brasileiros administraram a diferença e fecharam a parcial em 25 a 18, ampliando a vantagem na partida. No terceiro e último set, o Brasil se impôs desde o início, como nas outras parciais, e assegurou a vitória por 3 a 0 após fechar a parcial em 25 a 22.