Brasil conquista quatro medalhas no Troféu Sette Colli de Natação

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Caribé (3º a artir da esquerda) no pódio dos 50 metros livre. Raed Krishan / Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern/Divulgação

A natação brasileira encerrou sua participação na 62ª edição do Troféu Sette Colli em Roma, na Itália, com quatro medalhas - um ouro, duas pratas e um bronze.

O evento é um dos mais tradicionais do calendário e reúne alguns dos principais nadadores do mundo, na piscina do Foro Itálico.

Guilherme Caribé foi o grande destaque da campanha do Brasil, com um ouro e uma prata. Ele venceu os 50 metros livre e terminou em segundo nos 100 metros livre.

O baiano de 23 anos teve como grande rival o romeno David Popovici, ouro olímpico nos 200 metros e bronze 100 metros livre em Paris em 2024.

Nos 50 metros, o brasileiro levou a melhor e completou a prova em 21seg46. Esta foi a 12ª vez na carreira que ele baixou da casa de 21 segundos.

Popovici levou a prata com 21seg82 e o italiano Lenardo Delpano, fez 21seg90 para ficar com o bronze.

100 metros

O troco de Popovici veio nos 100 metros, onde ele venceu com 47seg26, novo recorde da competição.

Com 47seg88, Caribé assegurou a prata, superando o húngaro Kristof Milák, por apenas 0seg01.

Prata para

Guilherme Costa

Guilherme Costa foi prata nos 800 metros livre. O brasileiro completou em 7min53seg20 e ficou atrás do grego Vasileios Kakoulakis, que fez 7min52seg56.

O irlandês Daniel Wiffen nadou em 7min53seg76 e completou o pódio.

Bronze feminino

A quarta medalha brasileira veio com Maria Paula Heitmann mos 400 metros livre. Com o tempo de 4min10seg59, ela garantiu o bronze.

O ouro foi ganho pela italiana Simona Quadarella, com 4min05seg10, seguida pela compatriota Elisa Pignotti, que fez 4min10seg39. A brasileira Gabrielle Roncaro fez 4min15seg38 e garantiu a sétima posição.

Quartos lugares

O Brasil ainda obteve quatro quartos lugares em Roma.

Guilherme Caribé fez 23seg20 e ficou a 0seg12 do grego Stegios-Marios Bilas, que foi bronze nos 50 metros borboleta. O suíço Noé Ponti venceu com 22seg73 contra 22seg86 do húngaro Kristof Milák.

Brandonn Almeida fez 4min18seg19 e ficou distante do italiano Emanuele Potenza, bronze nos 400 metros medley, com 4min16seg36. Outro nadador local, Alberto Razzetti, fez 4min13seg57 e ficou com o ouro. O húngaro Gabor Zombori, com 4min14seg55, assegurou a medalha de prata.

Gabrielle Roncatto fez 8min34seg51 para terminar em quarto nos 800 metros, enquanto Maria Paula Heitmann completou em 8min36seg86 e foi a quinta colocada.

A italiana Simona Quadarella venceu com 8min21seg03, seguida pela belga Sarah Dumont (8min30seg44) e pela também italiana Antonietta Cesarano (8min33seg02).

Guilherme Costa ainda foi quarto colocado nos 400m livre ao marcar 3min47seg84. O pódio foi 100% italiano, com Marco de Tullio (3min45seg10), Alessadnro Ragaini (3min46seg96) e Luca de Tullio (3min47seg39).