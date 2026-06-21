Brasil conquista mais cinco medalhas no Pan de Ginástica Artística

O Brasil encerrou o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com mais cinco medalhas.
Após o ouro de Rebeca Andrade no salto, a prata por equipes femininas e os bronzes de Thaís Fidélis, no individual geral, e Sophia Weisberg, nas barras assimétricas, mais cinco pódios foram conquistados neste domingo (21).
Pódio duplo
Na barra fixa, um pódio duplo com Diogo Soares, que foi prata com 14.133, e Arthur Nory, bronze com 14.033, empatado com o canadense Felix Dolci.
A medalha de ouro ficou com o colombiano Ángel Barajas, com nota 15.233.
Outra prata de Diogo Soares
Diogo Soares liderou o time masculino brasileiro e garantiu outra prata, na disputa das barras paralelas. Ele terminou com 13.933, ficando atrás do estadunidense Yul Mulder, campeão com 14.200.
Neste aparelho, Caio Souza ficou perto do pódio. Com 13.400, ele foi o quarto colocado, superado pelo cubano Diorges Escobar, que fez 13.700 para levar o bronze.
Diogo ainda foi oitavo na final do cavao com alças. Ele recebeu 10.500, após sofrer queda. O ouro foi do estadunidense Patrick Hoopes, seguido pelo canadense Jordan Carroll e pelo colombiano Ángel Barajas.
Bronze no solo
Outro brasileiro no pódio foi Vitaliy Guimarães, que fez 13.700 para ficar em terceiro lugar no solo. O ouro foi do guatemalteco Jorge Vega, com 14.166. O colombiano Àngel Barajas ficou 0.200 à frente de Vitaliy e levou a prata.
Thaís Fidélis ganha segundo bronze
Após o bronze no individual geral, Thaís Fidélis garantiu nova medalha na trave. Com 13.533, ela repetiu a terceira posição.
O ouro foi da argentina Isabella Ajalla, com 13.700, mesma nota da estadunidense Simone Rose, que ficou com a prata.
Já a brasileira Júlia Soares, com 13.233, fnalizou na quinta posição.
Thaís Fidélis ainda ficou em quarto lugar no solo. Com 13.160, ela terminou a 0.040 da argentina Isabella Ajalla, que levou o bronze.
O ouro foi ganho pela estadunidense Claire Pease, com 13.833 contra 13.400 da canadense Lia Redick, que ficou com a prata.
Sophia Weisberg foi a oitava colocada no solo, com 12.366.