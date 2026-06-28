Brasil conquista duas pratas no encerramento Grand Prix de judô da China

O Brasil encerrou o Grand Prix de Judô Qingdao, na China, competição que distribuiu pontuação no ranking de classificação olímpica para Los Angeles 2028, com duas medalhas de prata.
Após os bronzes conquistados por Larissa Pimenta (-52kg) e Ronald Lima (-66kg), na abertura do evento, Guilherme Schmidt (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg) chegaram às finais de suas categorias, neste domingo (28).
Campanha de Guillherme Schmidt
Principal contratação da Sogipa para o ciclo olímpico, Guilherme Schmidt fez ótima campanha na categoria médio.
Em sua estreia, ele venceu o alemão Eduard Trippel, com um yuko no golden score.
Na segunda luta, ele conseguiu um ippon sobra o cazaque Aidar Arapov a 20 segundos do final do tempo regulamentar de quatro minutos. Nas quartas, foram necessários apenas 46 segundos para derrubar o chinês Qi Han, com novo ippon.
O judoca que conquistou um bronze olímpico por equipes em Paris-2024, anotou dois yukos para supear o uzbeque Nurbek Murtozoev, na semifinal.
A disputa pelo título, contra o bielorrusso Yahor Varapayeu foi equilibrada, mas terminou com vitória do europeu por yuko.
Quando restava vinte segundos para o fim da luta, Schimidt chegou a empatar o confronto. Mas, antes que o golden score começasse, a arbitragem de vídeo revisou o lance e retirou a pontuação do brasileiro.
Nesta mesma categoria, Marcelo Fronckowiak (Flamengo) parou na estreia diante do estadunidense John Jayne.
As duas medalhas de bronze ficaram com o azeri Murad Fatiev e o japonês Goki Tajima.
Campanha de Giovani Ferreira
Conhecido como Pezão entre os colegas de seleção, Giovani Ferreira também teve ótimo desempenho neste domingo.
O judoca do Pinheiros (SP) estreou vencendo o chinês Yijie Shen, nas punições. Logo depois, anotou um ippon para superar o polonês Piotr Kuczera.
Nas quartas de final, Giovani derrubou o russo Idar Bifov, de ippon, e garantiu vaga na semifinal, onde jogou no solo o israelense Iosif Simin.
A disputa pelo ouro acabou com derrota para o russo Adam Sangariev, que fez um ippon q 26 segundos do final.
O pódio ainda teve chinês Fuchun Huang e Idar Bifov.
Beatriz Freitas perde disputa do bronze
O Brasil poderia ter conquistado outra medalha neste domingo. Na disputa do meio-pesado (até 78kg) feminino, Beatriz Freitas chegou ao bloco final.
A judoca do Pinheiros começou ganhando da austríaca Elena Dengg, com dois waza-aris. Em seu segundo combate, um waz-ari foi suficiente para eliminar a sul-coreana Ju-yun Kim.
Beatriz bateu a britânica Emma Reis, por yuko, nas quartas de final. Na semi, um ippon da alemã Anna Monta Olek terminou com a chance da brasileira disputar o ouro.
Ela ainda teve a chance de brigar por um lugar no pódio, contra a eslovena Metka Lobnik. Beatriz Freitas liderou o combate com um waza-ari, mas sofreu um ippon com 1min24seg e perdeu o bronze.
Ainda no meio-pesado, Dandara Camillo (Palmeiras) perdeu para a norte-coreana Won Hui Jang, logo na estreia.
O ouro foi ganho por Anna Monta Olek, que na final venceuu a japonesa Mizuki Sugimura. A turca Tiana Gulenay fechou o pódio.
Decepção de Beatriz Souza
Atual campeã olímpica do pesado (+78 kg) feminino, Beatriz Souza (Pinheiros) acabou decepcionando, ao sofrer dois waza-aris da israelense Yuli Alma Mishner, logo na estreia.
O ouro foi conquistado pela russa Elis Startseva, que derrotou a francesa Leá Fontaine, na decisão. Os bronzes ficaram com a sérvia Helena Vukovic e com a chinesa Jinesinver Ayiman.
Pesado masculino
O Brasil não teve judocas no pesado (+100 kg) masculino. O campeão foi o russo Tamerlan Bashaev. O japonês Hyoga Ota garantiu a prata e o tcheco Lukas Krpalek e o finlandês Martti Puumalainen deividiram o bronze.