Seleção brasileira de judô conquista dois bronzes no Grand Prix de Qingdao

O Brasil conquistou duas medalhas no primeiro dia do Grand Prix de Qingdao, na China, competição que distribui pontuação no ranking de classificação olímpica para Los Angeles 2028.
Nesta sexta-feira (26), Larissa Pimenta (-52kg) e Ronald Lima (-66kg) subiram aos pódios de suas respectivas categorias, para receber o bronze.
Campanha de Larissa Pimenta
Medalhista olímpica em Paris-2024, Larissa estreou na segunda rodada da categoria meio-leve (até 52 kg) e, com um yuko, bateu a sul-coreana Ji-yeon Kim. Nas oitavas de final, ela conseguiu um ippon em 1min44seg e venceu a chinesa Yuyi Zheng.
A judoca do Pinheiros (SP) acabou derrotada pela japonesa Kokoro Fujishiro, nas quartas de final, por yuko, e foi para a disputa da repescagem.
Em busca do pódio, Pimenta precisou de 54 segundos de golden score para vencer a francesa Pauline Cuq e garantir o direito de brigar pelo bronze.
O pódio veio em um novo golden score, desta vez diante da azeri Gultaj Mammadaliyeva, que caiu com um yuko.
A campeã foi a japonesa Fujishiro, que na final derrotou a alemã Mascha Ballhaus. O segundo bronze ficou com a espanhola Ayumi Leiva Sánchez, que venceu a brasileira Gabriela Conceição (Minas Tênis Clube-MG), por waza-ari.
Gabriela chegou ao bloco final após vencer a cipriota Sofia Asvesta nas punições; a russa Karina Efimova, por yuko e a francesa Cuq, com dois waza-ari. Na semifinal, ela perdeu para Fujishiro, por dois waza-ari.
Campanha de Ronald Lima
Na categoria meio-leve (até 66 kg) masculina, Ronald Lima também começou na segunda fase e precisou de sete minutos e 21 segundos, para superar Serdar Rahimov, do Turcomenistão, com um waza-ari no golden score.
O segundo adversário do judoca do Pinheiros foi o uzbeque Dishodbek Hamroyev, superado por waza-ari. Nas quartas de final, o brasileiro conseguiu um ippon, em 79 segundos, e bateu o russo Abdullakh Parchev.
Ronald encarou o cazaque Gusman Kyrgyzbayev na semifinal e foi superado por waza-ari. Na disputa pelo bronze, ele venceu o mongol Bashkuv Yondonperenlei, com um yuko no golden score.
A medalha de ouro ficou com o japonês Hifumi Abe, que na final venceu Kyrgyzbayev. O segundo bronze foi para o francês Kelvin Ray.
Outros brasileiros
Na categoria feminina até 57 kg, Sarah Souza (Pinheiros) não passou da estreia diante da israeense Timna Nelson Levy, que venceu por waza-ari.
Já Shirlen Nascimento (Sesi-SP) venceu a sul-coreana Ju-hee Kim, por ippon, e perdeu para Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, que terminou sendo a campeã em decisão diante da francesa Martha Fawaz.
As medalhas de bronze foram ganahs pela japonesa Momo Tamaoki e pela russa Irina Zueva.
No peso ligeiro (até 60 kg) masculino, Michel Augusto (Sesi-SP) venceu o espanhol Luis López Barroso por yuko e logo depois foi derrotado pelo britânico Charlie Ayre, pela mesma pontuação.
O ouro foi ganho pelo japonês Hayato Kondo, que venceu Ayre na decisão. O bronze foi dividido entre o russo Ayub Bliev e o azeri Ahmad Yusifov.
Ligeiro feminino
A única categoria que não contou com a participação brasileira foi a ligeiro (até 48 kg) feminina, que teve a chinesa Wenna Zhuang, como campeã. A turca Tegce Beder ficou com a prata e a chinesa Xinran Hui e a russa Kristina Dudina completaram o pódio.