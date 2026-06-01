Brasil conquista 36 medalhas e é campeão do Ibero-Americano de atletismo

O Brasil conquistou o título do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, em Lima, no Peru, encerrado no domingo (31).
Na campanha vitoriosa, destaque para a velocista Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP), que conquistou três ouros – nos 100 metros, 200 metros e 4x100 metros misto – e para a barreirista Vitória Sena (Praia Clube-MG), que foi campeã dos 100 metros com barreiras e bateu novamente o recorde brasileiro da prova.
Vitória conquistou o título com o tempo de 12seg68, mas com vento acima do permitido (3.5 m/s). Ainda assim, ela deixou a competição com seu recorde brasileiro da prova renovado: na semifinal, realizada no sábado (30), ela fez os mesmos 12seg68, mas com vento regular (1.1). Melhorou, portanto, a marca anterior em um centésimo e ainda se tornou recordista ibero-americana.
No último dos três dias de competição em Lima, o Brasil conquistou mais 14 medalhas: cinco ouros, quatro pratas e cinco bronzes. No total, foram 36 medalhas brasileiras no Peru (14 ouros, 14 pratas e oito bronzes).
O Brasil foi campeão geral (351 pontos) e nos dois naipes, nas disputas entre as mulheres (181 pontos) e os homens (170 pontos). Na classificação geral o segundo colocado foi Porto Rico (150 pontos) e a República Dominicana (126 pontos) a terceira.
Ana Carolina Azevedo foi premiada com o melhor índice técnico feminino da competição.
— O vento não foi válido mas eu estou correndo para isso. Acredito no trabalho do meu técnic (Katsuhico Nakaya). A cada treino que eu faço sei que posso correr abaixo do recorde sul-americano. Meu objetivo é bater os recordes, o Nakaya é um dos melhores técnicos do mundo, vamos trabalhar para isso — afirmou a velocista.
Confira todas as medalhas do Brasil no Ibero-Americano:
Ouro
- Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 100 m e 200 m
- Vitória Sena (Praia Clube) – 100 m com barreiras
- Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo
- Elton Petronilho (Pinheiros-SP) - salto triplo -
- Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo
- Walace Evangelista (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 3.000 m com obstáculos
- Felipe Vinicius dos Santos (Pinheiros-SP) – decatlo
- Ana Caroline Miguel da Silva (Pinheiros-SP) – arremesso do peso -
- Thiago Moura (Pinheiros-SP) – salto em altura
- Andressa de Morais (Pinheiros-SP) – lançamento do disco
- Willian Dourado (Pinheiros-SP) – arremesso do peso
- Pedro Henrique Nunes (Pinheiros-SP) – lançamento do dardo
- Erik Cardoso (Sesi-SP), Gabriela Mourão (Pinheiros-SP), Jorge Vides (Pinheiros-SP) e Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - revezamento 4x100 metros misto
Prata:
- Beatriz Chagas (Pinheiros-SP) - salto com vara
- Daniella Nisimura Lorenzon (UCA-SC) - lançamento do dardo
- Felipe Izidoro da Silva (Instituto Foz-PR) - salto triplo
- Regiclécia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) - salto triplo
- Gleison Santos (Praia Clube-MG) - 3.000 m com obstáculos -
- Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) – 10.000m marcha atlética
- Lucas Catanhede (Pinheiros-SP) - decatlo
- Rita de Cássia Ferreira (Pinheiros-SP) – 400m com barreiras
- Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) – heptatlo
- Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) – 3.000m com obstáculos
- Eduardo Ribeiro (Pinheiros-SP) – 800 m
- Rafael Pereira (AABLU-SC) – 110 m com barreiras
- Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP) – 800 m
- Leonardo Santos de Jesus (Pinheiros-SP) – 1.500 m
Bronze:
- Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) – 10.000m marcha atlética -
- July Ferreira Abrão (Praia Clube-MG) – 1.500m
- Raiane Procópio (Pinheiros-SP) - heptatlo
- Guilherme Orenhas (IABC/FMEBC-SC) – 800 m
- Ketiley Batista (ASPM Pindamonhangaba-SP) – 100 m com barreiras
- Maria Eduarda de Oliveira (Barra Bonita-SP) – salto em altura
- Thiago Ornelas (AETA Taubaté-SP) – 110 m com barreiras
- Leticia Oro Melo (Sogipa-RS) – salto em distância