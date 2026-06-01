Brasil conquista 36 medalhas e é campeão do Ibero-Americano de atletismo

Ler resumo

Erik Cardoso, Ana Azevedo, Gabriela Mourão e Jorge Vides venceram o 4x100 misto. Sebastian Lasquera / Atletismo Sudamericano

O Brasil conquistou o título do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, em Lima, no Peru, encerrado no domingo (31).

Na campanha vitoriosa, destaque para a velocista Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP), que conquistou três ouros – nos 100 metros, 200 metros e 4x100 metros misto – e para a barreirista Vitória Sena (Praia Clube-MG), que foi campeã dos 100 metros com barreiras e bateu novamente o recorde brasileiro da prova.

Vitória conquistou o título com o tempo de 12seg68, mas com vento acima do permitido (3.5 m/s). Ainda assim, ela deixou a competição com seu recorde brasileiro da prova renovado: na semifinal, realizada no sábado (30), ela fez os mesmos 12seg68, mas com vento regular (1.1). Melhorou, portanto, a marca anterior em um centésimo e ainda se tornou recordista ibero-americana.

No último dos três dias de competição em Lima, o Brasil conquistou mais 14 medalhas: cinco ouros, quatro pratas e cinco bronzes. No total, foram 36 medalhas brasileiras no Peru (14 ouros, 14 pratas e oito bronzes).

O Brasil foi campeão geral (351 pontos) e nos dois naipes, nas disputas entre as mulheres (181 pontos) e os homens (170 pontos). Na classificação geral o segundo colocado foi Porto Rico (150 pontos) e a República Dominicana (126 pontos) a terceira.

Ana Carolina Azevedo foi premiada com o melhor índice técnico feminino da competição.

— O vento não foi válido mas eu estou correndo para isso. Acredito no trabalho do meu técnic (Katsuhico Nakaya). A cada treino que eu faço sei que posso correr abaixo do recorde sul-americano. Meu objetivo é bater os recordes, o Nakaya é um dos melhores técnicos do mundo, vamos trabalhar para isso — afirmou a velocista.

Confira todas as medalhas do Brasil no Ibero-Americano:

Ana Carolina foi destaque da competição. Sebastian Lasquera / Atletismo Sudamericano

Ouro

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 100 m e 200 m

Vitória Sena (Praia Clube) – 100 m com barreiras

Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo

Elton Petronilho (Pinheiros-SP) - salto triplo -

Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo

Walace Evangelista (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 3.000 m com obstáculos

Felipe Vinicius dos Santos (Pinheiros-SP) – decatlo

Ana Caroline Miguel da Silva (Pinheiros-SP) – arremesso do peso -

Thiago Moura (Pinheiros-SP) – salto em altura

Andressa de Morais (Pinheiros-SP) – lançamento do disco

Willian Dourado (Pinheiros-SP) – arremesso do peso

Pedro Henrique Nunes (Pinheiros-SP) – lançamento do dardo

Erik Cardoso (Sesi-SP), Gabriela Mourão (Pinheiros-SP), Jorge Vides (Pinheiros-SP) e Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - revezamento 4x100 metros misto

Prata:

Beatriz Chagas (Pinheiros-SP) - salto com vara

Daniella Nisimura Lorenzon (UCA-SC) - lançamento do dardo

Felipe Izidoro da Silva (Instituto Foz-PR) - salto triplo

Regiclécia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) - salto triplo

Gleison Santos (Praia Clube-MG) - 3.000 m com obstáculos -

Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) – 10.000m marcha atlética

Lucas Catanhede (Pinheiros-SP) - decatlo

Rita de Cássia Ferreira (Pinheiros-SP) – 400m com barreiras

Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) – heptatlo

Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) – 3.000m com obstáculos

Eduardo Ribeiro (Pinheiros-SP) – 800 m

Rafael Pereira (AABLU-SC) – 110 m com barreiras

Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP) – 800 m

Leonardo Santos de Jesus (Pinheiros-SP) – 1.500 m

Bronze:

Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) – 10.000m marcha atlética -

July Ferreira Abrão (Praia Clube-MG) – 1.500m

Raiane Procópio (Pinheiros-SP) - heptatlo

Guilherme Orenhas (IABC/FMEBC-SC) – 800 m

Ketiley Batista (ASPM Pindamonhangaba-SP) – 100 m com barreiras

Maria Eduarda de Oliveira (Barra Bonita-SP) – salto em altura

Thiago Ornelas (AETA Taubaté-SP) – 110 m com barreiras

Leticia Oro Melo (Sogipa-RS) – salto em distância