Brasil amassa a República Dominicana e conquista segunda vitória na Liga das Nações Feminina

A seleção brasileira feminina venceu mais uma na Liga das Nações. Nesta quinta-feira (4), o Brasil bateu a República Dominicana por 3 a 1 na Arena Nílson Nélson, em Brasília e conquistou a segunda vitória na primeira semana do torneio.
A derrota no primeiro set foi apenas um erro de percurso. Depois de perderem por 23 a 25, as brasileiras passaram a dominar a partida e venceram as três últimas parciais com placares de 25/18, 25/11 e 25/15. A virada foi liderada pela oposta Tainara, que marcou 20 pontos.
A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães já havia vencido a Holanda na estreia da VNL pelo mesmo placar de 3 a 1. O Brasil volta à quadra no sábado (6), às 11h, contra a Bulgária, pela terceira rodada.
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