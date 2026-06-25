Brasil aguarda conclusão do Grupo F para conhecer rival na 2ª fase da Copa

Um dia depois de garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil conhecerá nesta quinta-feira (25) seu adversário nos 16-avos de final.

Desde o empate com gosto amargo na estreia contra o Marrocos (mais pelo desempenho do que pelo resultado, 1 a 1 contra a atual campeã da Copa Africana de Nações), tudo parece sorrir para a seleção brasileira: duas vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido, classificação em primeiro lugar do grupo, Vinicius Júnior com quatro gols, o retorno de Neymar... a única nota negativa no período foi a lesão de Raphinha.

Nesta quinta-feira, a seleção vai descobrir seu primeiro adversário no mata-mata, contra o qual jogará na segunda-feira (29) em Houston. O Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que será definido entre três equipes: Países Baixos, Japão e Suécia.

- Países Baixos, Japão ou Suécia -

A classificação no Grupo F pode ser definida por um gol. No momento, Países Baixos lideram a chave com 4 pontos, mesmo número do Japão. Os dois países estão empatados no saldo de gols (+4) e empataram no confronto direto (2 a 2). Os europeus estão em primeiro lugar porque marcaram um gol a mais no torneio, o que significa que a rodada final pode ter contornos dramáticos.

No papel, os Países Baixos têm a vantagem de enfrentar a Tunísia, já eliminada, enquanto o Japão jogará (ambas as partidas começam às 20h00 de Brasília) contra a Suécia, que, com três pontos, ainda tem chances de liderar o grupo.

A rodada de quinta-feira começará às 17h00 de Brasília com as últimas partidas do Grupo E, incluindo Alemanha-Equador: os europeus já garantiram o primeiro lugar na chave, enquanto os sul-americanos jogam a vida no torneio.

- Tudo ou nada -

Os equatorianos querem evitar a eliminação na primeira fase na partida que será disputada no MetLife Stadium, na região de Nova York. A equipe chegou ao Mundial com muitas aspirações, depois de terminar as eliminatórias sul-americanas em segundo lugar, atrás apenas da Argentina de Messi.

A equipe treinada pelo argentino Sebastián Beccacece pode pagar muito caro pela falta de poder ofensivo: perdeu para a Costa do Marfim (1 a 0) e ficou no 0-0 contra Curaçao.

O técnico, muito criticado no Equador, demonstrou confiança no elenco, mas afirmou que em caso de eliminação ele será o culpado.

Para a Alemanha, o jogo vale pouco, pois o primeiro lugar do grupo já está assegurado. Na outra partida, a Costa do Marfim (3 pontos) pretende garantir a classificação contra Curaçao (1), que ainda sonha em disputar o mata-mata em sua primeira participação em Copas do Mundo.

- Grupo D -

O Grupo D também terá sua última rodada nesta quinta-feira, com partidas disputadas a partir de 23h00 de Brasília.

O Paraguai precisa de pelo menos um empate contra a Austrália para avançar de fase, mas não contará com Miguel Almirón, expulso contra a Turquia pela nova norma que proíbe os jogadores de falar com um adversário cobrindo a boca.

A partida será a primeira a colocar à prova a equidade do novo formato com 48 seleções: o empate é suficiente para que as duas equipes avancem de fase - embora os jogadores dos dois países tenham descartado qualquer possibilidade de acordo.

A outra partida do grupo também é vítima do novo formato: os Estados Unidos, já classificados em primeiro lugar da chave, e a Turquia, eliminada, se enfrentarão em um quase amistoso em Los Angeles.