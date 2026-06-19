Bradley Barcola agita concorrência no ataque da França

Bradley Barcola, que disputa com Désiré Doué uma vaga na ponta esquerda da seleção francesa, é um dos poucos reservas sob o comando de Didier Deschamps que pode realisticamente almejar a titularidade nos 'Bleus' contra o Iraque, na segunda-feira (22), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo I.

Bastaram dois minutos e 11 segundos para reacender tudo.

Tendo entrado aos 80 minutos da partida entre França e Senegal (3 a 1), com a bicampeã mundial vencendo por apenas 1 a 0, Barcola aproveitou, dois minutos depois, um passe em profundidade de Adrien Rabiot para fazer o que sabe: deixar Kalidou Koulibaly para trás e encobrir o goleiro Edouard Mendy, mandando a bola para o fundo da rede.

O ponta de 23 anos do Paris Saint-Germain não apenas garantiu o resultado diante de uma possível reação dos 'Leões de Teranga', como também se firmou como uma alternativa viável ao 'Quarteto Fantástico' do ataque francês (Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué).

Em uma disputa constante com Désiré Doué, tanto na seleção francesa quanto no PSG, o ex-jogador do Lyon entrou de forma brilhante em campo no MetLife Stadium, em East Rutherford (perto de Nova York), substituindo Ousmane Dembélé e oferecendo a Deschamps uma opção ofensiva interessante. Mais uma, aliás.

A substituição do vencedor da Bola de Ouro, que parece muito menos à vontade na seleção francesa do que no PSG, deslocou Doué para a ponta direita enquanto Barcola assumiu o lado esquerdo e Olise permaneceu na função central que ocupava desde o início do segundo tempo. Em dez minutos, a seleção francesa marcou dois gols.

"Conseguimos abrir mais o jogo após mudar o posicionamento de Ousmane [Dembélé] e Michael [Olise]. Isso fez bastante diferença", reconheceu Deschamps após a partida.

- "'Barco' causou danos" -

"'Barco' [Bradley Barcola] também causou impacto ao entrar em campo", observou o técnico dos 'Bleus' com satisfação. "O que ele fez é exatamente o tipo de contribuição que se espera dos outros. Quando você está no banco e entra no jogo, precisa oferecer algo. Vamos precisar disso".

"Enquanto aquecia, observava atentamente a defesa deles e percebi que havia bastante espaço durante os contra-ataques", comentou o jogador. "Consegui fazer o que faço de melhor: finalizar. E estou feliz".

Além de tudo isso, Deschamps tem um time titular bem definido, mas, em meio a um ataque que é a inveja de todos, Barcola, aos 23 anos, é um dos poucos capazes de mudar a hierarquia e conquistar uma vaga entre os titulares.

Talvez contra o Iraque - no papel, a equipe mais fraca do grupo -, em uma partida que deve selar a classificação dos 'Bleus' para a fase de mata-mata da Copa do Mundo.

Não é por acaso que os clubes mais poderosos da Europa acompanham de perto o jovem ponta, que não tem pressa para renovar seu contrato com o PSG, embora já esteja vinculado ao clube até 2028.

- Parado abruptamente por lesão -

Nada disso era evidente no início da primavera, após uma entorse no tornozelo sofrida no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, partida que o PSG venceu por 3 a 0 contra o Chelsea.

Foi uma lesão que interrompeu abruptamente o bom momento de 'Barco' em uma temporada de altos e baixos. Antes da entorse, ele havia marcado quatro gols em seus últimos quatro jogos, contando Ligue 1 e Liga dos Campeões.

Ele teve então de esperar dois meses até voltar a balançar as redes, o que fez na última rodada da Ligue 1 contra o Paris FC, apesar da derrota por 2 a 1.

Embora não tenha começado como titular na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste, e tenha visto Désiré Doué se firmar na ponta esquerda durante a reta final da temporada do PSG - e na seleção francesa, pouco antes da Copa do Mundo -, o ex-jogador do Lyon conseguiu dar a volta por cima a tempo.

Seu gol contra o rival local Paris FC garantiu que ele terminasse a temporada como artilheiro isolado do PSG, com onze gols, provando a todos que havia recuperado seu faro de gol.

Sua breve participação de dez minutos contra o Senegal confirmou isso e Barcola ressurgiu mais uma vez na hora certa.