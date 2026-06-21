Bouzková conquista WTA 250 de Nottingham e sobe no ranking mundial 

Bouzková e o troféu de campeã. Lexus Nottingham Open / Divulgação

A tcheca Marie Bouzková conquistou neste domingo (21), o quarto título de sua carreira. Na decisão do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, ela derrotou a estadunidense Emma Navarro por 2 sets a 1, parciaisde 7/6 (7-5), 4/6 e 6/2.

Bouzková, de 27 anos, ganhou sua segunda competição no ano e a primeira na grama.

Número 27 do mundo, ela subirá cinco colocações no ranking e chegará ao 22º lugar, enquanto Navarro chegará ao 24º posto, uma posição acima da classificação anterior.

Britânicas vencem nas duplas

As britânicas Harriet Dart e Maia Lumsden venceram a final de duplas. Com parciais de 6/3 e 6/4, elas superaram a parceria da japonesa Shuko Aoyama e da taiwanesa Chan Hao-ching.