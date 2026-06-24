Bósnia garante terceiro lugar do Grupo B na Copa do Mundo e elimina o Catar

A Bósnia e Herzegovina terminou em terceiro lugar no Grupo B da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda para saber se garantirá uma vaga nos 16-avos de final do torneio, após uma vitória por 3 a 1 nesta quarta-feira (24), em Seattle, sobre o Catar, que foi eliminado, na lanterna da chave.

As duas seleções entraram em campo pressionadas, com apenas um ponto cada. No entanto, os europeus conseguiram vencer com gols de Kerim Alajbegoci (29'), um gol contra de Mahmud Abunada (34') e um de Ermin Mahmic (80'), enquanto Hasan Al Haydos descontou para o Catar aos 42 minutos.

A Bósnia terminou em terceiro lugar com 4 pontos, empatada com o Canadá, mas os canadenses avançaram na segunda posição graças a um saldo de gols superior (+5 contra -1), apesar de ter perdido por 2 a 1 nesta quarta-feira para a Suíça, que se classificou como líder do grupo, com 7 pontos, enquanto o Catar terminou em último, com apenas 1 ponto.

Após surpreenderem a Itália na disputa de pênaltis da repescagem europeia, em 31 de março, os bósnios agora aguardam a resolução dos outros 11 grupos para saber se poderão avançar para a segunda fase como um dos oito melhores terceiros colocados.

Se conseguirem, será um feito histórico, já que a única vez em que a Bósnia havia disputado anteriormente uma Copa do Mundo como um Estado independente, no Brasil em 2014, acabou sendo eliminada na fase de grupos.

Naquela ocasião, a equipe venceu por 3 a 1 o terceiro e último jogo da fase de grupos contra o Irã, mas não foi suficiente para garantir um lugar nas duas primeiras colocações da chave, as únicas que permitiam o acesso à fase de mata-mata.

O Catar, sob comando do técnico espanhol Julen Lopetegui, não conseguiu evitar uma nova eliminação na fase de grupos de uma Copa do Mundo, como há quatro anos, quando perdeu suas três partidas como anfitrião, em sua única participação anterior na competição.

Desta vez, a seleção catari ao menos conseguiu somar seu primeiro ponto no torneio, no empate conquistado no fim do jogo da primeira rodada contra a Suíça.

Escalações:

Bósnia e Herzegovina: Nikola Vasiljev - Arjan Malic (Amar Memic 46'), Nikola Katic (Dennis Hadzikadunic 63'), Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac - Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic 46'), Ivan Basic, Kerim sam Alajbegovic (Dzenis Burnic 82') - Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (cap) (Ermin Mahmic 64'). Treinador: Sergej Barbarez.

Catar: Mahmud Abunada - Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake - Jassem Gaber (Hatim Abdelaziz 46'), Ahmed Fatahy (Mohamed Naceur Al Manai 79'), Karim Boudiaf (Almoez Ali 72') - Edmilson Junior (Ahmed Alaaeldin 79), Hasan Khalid (cap) (Ahmed Al-Ganehi 56'), Akram Afif. Treinador: Julen Lopetegui.