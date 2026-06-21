Bielsa critica pausas para hidratação na Copa: "Tira muito" do futebol

Bielsa demonstrou descontentamento com medida adotada pela Fifa. CHANDAN KHANNA / AFP

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, criticou duramente, neste sábado (20), as paradas para hidratação obrigatórias em todas as partidas da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, argumentando que elas alteram desnecessariamente a natureza do futebol.

— Jogar quatro períodos em vez de dois altera a concepção cultural de como o futebol é entendido. Essa mudança na cultura do futebol não acrescenta nada, ao mesmo tempo em que retira muito— afirmou o técnico argentino durante uma coletiva de imprensa em Miami.

Bielsa abordava um dos temas mais discutidos da fase inicial do torneio: o fato de que as paradas para hidratação, com duração de três minutos por tempo, dividem, na prática, as partidas em quatro quartos, em vez de dois tempos.

— Quando o jogo foi dividido em quatro, não se pensou no impacto sobre aquilo que fez do futebol um esporte pelo qual as pessoas se apaixonam. Em vez disso, o foco recaiu sobre outros tipos de repercussões—acrescentou 'El Loco'.

— Antes dessa decisão, o futebol tinha uma característica. Agora tem outra—lamentou Bielsa, comparando a nova medida ao VAR que, em sua visão, não fez mais do que melhorar o esporte.

— As conclusões que apresento não são minhas. São o que ouço constantemente, e concordo com elas—concluiu.

O técnico do Uruguai apenas mencionou a partida de domingo contra Cabo Verde, seleção que conquistou um surpreendente empate em 0 a 0 contra a Espanha na rodada de abertura do Grupo H da Copa do Mundo.

Em Miami, a 'Celeste' buscará um desempenho melhor do que em sua estreia contra a Arábia Saudita, quando teve que se contentar com um empate em 1 a 1 após um primeiro tempo para ser esquecido.