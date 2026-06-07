Bia Haddad Maia sofre mais uma derrota e cai no qualificatório do WTA de Londres

A queda de Bia Haddad Maia no circuito internacional de tênis teve um novo capítulo neste domingo (7). Em Londres, no tradicional WTA 500 do Queen's Club, a brasileira foi eliminada na primeira rodada do qualifying, ao ser superada pela local Heather Watson, parciais de 7/5 e 6/0, em uma hora e 14 minutos de jogo.
Com a derrota, a brasileira perdeu a chance de disputar uma vaga na chave principal da competição que serve como preparação para o torneio de Wimbledon.
Esta foi a 16ª derrota de Bia em 20 jogos na temporada. Com mais um resultado negativo, ela deve cair para a 105ª posição no ranking mundial, bem distante da 22ª que ela ocupava há um ano, quando chegou às oitavas de final no Queen's.
O jogo contra Watson iniciou no sábado (6) e só foi encerrado neste domingo, por conta das más condições do tempo. A britânica ainda voltou à quadra, horas depois, para a rodada final do quali e acabou derrotada, em sets diretos, pela chinesa Zhang Shuai.