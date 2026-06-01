Berrettini vence carrasco de Sinner e vai às quartas em Roland Garros

Berrettini faz grande campanha em Paris. DIMITAR DILKOFF / AFP

O tenista italiano Matteo Berrettini, número 105 do mundo, se garantiu nas quartas de final de Roland Garros ao derrotar nesta segunda-feira (1º) o argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º), que na segunda rodada eliminou Jannik Sinner, líder do ranking da ATP.

Berrettini fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7-3) e 7/6 (8-6), em duas horas e 33 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

"O tênis é o amor da minha vida, caso contrário, eu não continuaria voltando depois de todos os contratempos, das lesões", disse o italiano de 30 anos ao final da partida.

— Houve momentos em que foi realmente difícil voltar e bater na bola. Mas agora estou de volta, e isso é graças a eles (equipe), à minha personalidade e à minha resiliência— acrescentou.

Berrettini é o jogador com o ranking mais baixo a alcançar as quartas de final na chave masculina de Roland Garros desde o russo Igor Andreev em 2007.

— Eu me sinto muito bem, estou feliz. Por isso estou aqui, só quero aproveitar esta atmosfera com a minha equipe, com a minha família —acrescentou o jogador, que neste momento já está ganhando 58 posições e chegando ao 48º lugar no ranking mundial, onde já ocupou o sexto lugar em janeiro de 2022.

Seu adversário nas quartas sairá do confronto entre o americano Frances Tiafoe (22º) e o também italiano Matteo Arnaldi (104º).

Berrettini, que perdeu a final de Wimbledon em 2021 para Novak Djokovic, é o único finalista de Grand Slam em seu lado da chave, e um dos apenas dois ainda vivos no torneio masculino, ao lado do alemão Alexander Zverev.

— Há tantos jogadores jogando um tênis incrível. O tênis é imprevisível. Estou tentando dar o meu melhor, estou focado no meu jogo e quero saborear esta vitória — afirmou Berrettini.