Benfica se despede de Mourinho e anuncia acordo com Marco Silva

O Benfica se despediu, nesta terça-feira (9), de seu técnico José Mourinho, que estaria prestes a retornar ao Real Madrid, e anunciou um acordo com Marco Silva para substituí-lo, faltando apenas a formalização do contrato.

O clube de Lisboa divulgou as duas notícias por meio de postagens separadas na rede social X, informando que havia comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), órgão regulador público e independente, os planos para as duas movimentações, um passo considerado a fase final antes da confirmação oficial.

"O Benfica informa que o Real Madrid formalizou a intenção de contratar o treinador José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros [cerca de R$ 89,8 milhões na cotação atual] correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação. Obrigado, José Mourinho", dizia a primeira publicação.

"O Benfica informa que chegou a acordo com o treinador Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até o final da temporada 2027/2028, prorrogável até 2028/2029", acrescentou o clube em uma segunda postagem, publicada quase simultaneamente.

A notícia da saída de Mourinho era dada como certa desde que Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid, no domingo.

O dirigente anunciou na semana passada que 'Mou' era sua escolha para o cargo de técnico, e sua equipe de campanha divulgou um vídeo mostrando o treinador, que comandou os 'merengues' entre 2010 e 2013, dizendo "sim" a um possível retorno ao Santiago Bernabéu.

O Benfica também confirmou, na semana passada, que Pérez havia comunicado ao clube português sua intenção de pagar a cláusula de rescisão de Mourinho, fixada em 15 milhões de euros.

Nesta terça-feira, o Real Madrid confirmou oficialmente a saída de Álvaro Arbeloa, que vinha treinando a equipe desde janeiro, mais um movimento que sugere ser iminente o anúncio oficial da contratação de Mourinho.

Na última terça, o clube inglês Fulham anunciou a saída de seu técnico, Marco Silva, de 48 anos, que levou a equipe londrina ao 11º lugar na temporada da Premier League recém-encerrada.

Há dias, a imprensa portuguesa tratava como certa a chegada ao Benfica de Marco Silva, que trabalha como técnico na Inglaterra desde 2017 e não comanda um clube português desde aquele mesmo ano, quando deixou o Sporting de Lisboa.