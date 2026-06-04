Benfica confirma interesse de Florentino Pérez em Mourinho

O Benfica confirmou nesta quinta-feira (4) o interesse do Real Madrid em seu treinador, José Mourinho, caso Florentino Pérez vença as eleições presidenciais do clube espanhol no domingo.

De acordo com um comunicado do time lisboeta, Pérez comunicou sua "firme intenção de contratar o treinador José Mario dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições presidenciais de seu clube, marcadas para 7 de junho de 2026".

A contratação de Mourinho seria concretizada mediante o pagamento da cláusula de rescisão do treinador, fixada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,6 milhões na cotação atual), especificou o Benfica.

Florentino Pérez havia anunciado na quarta-feira que Mourinho seria uma de suas primeiras contratações caso seja reeleito presidente, cargo que ocupou durante um primeiro mandato, de 2000 a 2006, e que exerce ininterruptamente desde 2009.

Ele também indicou que o zagueiro francês Ibrahima Konaté, cujo contrato com o Liverpool está prestes a expirar, integraria o elenco 'merengue' em caso de sua vitória.

O rival de Pérez na eleição, Enrique Riquelme, prometeu na quarta-feira que contratará duas estrelas do Manchester City, Erling Haaland e Rodri, caso vença.

Segundo a imprensa portuguesa, Marco Silva poderia suceder Mourinho no comando do Benfica, se a saída deste último para o Madrid acabe se concretizando.

O inglês Fulham confirmou na terça-feira a saída de Marco Silva, seu técnico nos últimos cinco anos. Ele não comanda um time em Portugal desde que deixou o Sporting de Lisboa, em 2015.