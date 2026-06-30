Ben Shelton, número 5 do mundo, cai na estreia em Wimbledon

Virtanen conseguiu melhor resultado da carreira em Grand Slam. ADRIAN DENNIS / AFP

O tenista estadunidense Ben Shelton, número 5 do mundo, foi eliminado na primeira rodada de Wimbledon nesta terça-feira (30), com derrota para o finlandês Otto Virtanen (140º), que veio do qualifying.

Virtanen fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 3/6, 6/7 (8-10), 6/2 e 7/6 (11-9), em quatro horas e 21 minutos.

Campeão do ATP 250 de Stuttgart há duas semanas, Shelton não caía em uma primeira rodada de Grand Slam desde a edição de 2023 de Roland Garros.

Na próxima quinta-feira, Virtanen vai enfrentar o convidado britânico Arthur Fery (114º), que bateu o bósnio Damir Džumhur, de virada, parciaisde 3/6, 6/2, 6/2 e 6/1.

O finlandês igualou sua melhor campanha em um Grand Slam, depois de ter chegado à segunda rodada de Wimbledon e do US Open em 2024.

Desde então, ele não venceu nenhum jogo na chave principal de um dos quatro torneios mais importantes do circuito, até esta vitória sobre Shelton.