Ben Shelton é campeão do ATP 250 de Stuttgart

Shelton venceu sexto título da carreira. Sascha Feuster / Divulgação/Boss Open

Em um duelo de tenistas dos Estados Unidos, Ben Shelton levou a melhor sobre Taylor Fritz, parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, e conquistou o título do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha.

Esta foi a oitava final da carreira de Shelton, a terceira na temporada. Neste ano, ele já havia sido campeão no saibro de Munique e nas quadras duras de Dallas, onde também derrotou Fritz, na decisão.

Na carreira, o canhoto de 23 anos soma seis títulos, sendo o torneio alemão, o primeiro na grama.

Com a conquista em Stuttgart, Ben Sheton seguirá na quinta posição do ranking mundial. Taylor Fritz , que defendia o título, manterá a nona colocação.

Duplas

Struff (E) e Hanfmann (D), os campeões em Stuttgart. Sascha Feuster / Divulgação/Boss Open

Na decisão de duplas, os alemães Jan-Lennard Struff e Yannick Hanfmann, que será rival de João Fonseca, na primeira rodada do ATP de Halle, levaram a melhor sobre o grego Stefanos Sakellaridis e o estoniano Daniil Glinka por 2 a 1, parciais de 7/6 (7-2), 3/6 e 11-9.