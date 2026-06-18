Bellingham silencia críticas na Inglaterra de Kane

Após uma temporada sem brilho no Real Madrid, Jude Bellingham encontrou tranquilidade ao marcar um gol decisivo na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia, na quarta-feira, em uma estreia na Copa do Mundo com uma atuação de gala de Harry Kane.

Bellingham vinha em baixa às vésperas do torneio e parte da torcida chegou a duvidar de sua titularidade absoluta. Uma má fase que acabou se resolvendo a favor do versátil meio-campista.

"Pessoalmente, foi bom deixar de lado parte do barulho e mostrar ao meu país, aos meus companheiros, o quanto estou comprometido em ajudar a equipe a vencer", comentou Bellingham ao fim da partida no estádio do Dallas Cowboys da NFL, em Arlington, Texas, à BBC.

O jogador de 22 anos reconheceu que ficou com um "ressentimento" após uma temporada "dura", mas avisou que chegou à Copa do Mundo "fresco, afiado, forte e pronto para dar tudo de si".

- Titularidade em dúvida -

O meio-campista abriu a porta o melhor momento da Inglaterra contra os croatas, ao aproveitar um passe de qualidade de Elliot Anderson para marcar o 3 a 2 no início do segundo tempo.

Marcus Rashford encaminhou de vez a vitória na reta final, para uma equipe inglesa que teve, no início, dois gols de seu maior artilheiro, Harry Kane, mas sofreu na defesa e permitiu que a Croácia empatasse duas vezes antes de assumir o controle da partida.

A uma temporada instável com o Real Madrid, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões, Bellingham somou a pressão de ter um possível substituto nos 'Three Lions'.

Morgan Rogers, que entrou no segundo tempo, teve uma boa temporada no Aston Villa de Unai Emery, campeão da Liga Europa.

Com gols decisivos e assistências, o meio-campista ameaçou o rótulo de imprescindível de Bellingham, que venceu a disputa pela titularidade graças às boas atuações nos amistosos prévios ao Mundial.

- "Confiar no Jude" -

Se ao final da partida contra a Croácia os alto-falantes do estádio prestaram tributo a Bellingham ao tocar, entre outros, o clássico dos Beatles "Hey Jude", na coletiva de imprensa foi Thomas Tuchel quem elogiou o jogador.

"Você pode confiar no Jude nestes momentos. Ele gosta desses jogos com pressão e é quando realmente tira o melhor de si", afirmou o técnico alemão, que no passado fez críticas ao atleta.

As palavras de reconhecimento ao meio-campista somaram-se aos elogios que o treinador dirigiu ao capitão da seleção inglesa.

Tuchel classificou Kane como "líder absoluto" e destacou a "atuação completa" de um jogador que começou a partida fazendo gols e a terminou bloqueando um chute croata.

Com Kane à frente e Bellingham comandando o meio-campo, a Inglaterra tentará conquistar um novo título desde que levantou a Copa do Mundo em casa, há 60 anos.

A seleção inglesa encaminhou sua campanha em um Grupo L que na quarta-feira também teve a vitória de Gana sobre o Panamá por 1 a 0.