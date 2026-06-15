Bélgica empata com Egito (1-1) em sua estreia na Copa do Mundo

A Bélgica escapou da derrota em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), ao conseguir um empate em 1 a 1 com o Egito, comandado pelo astro Mohamed Salah, aniversariante do dia, que completou 34 anos.

Os 'Faraós' ameaçaram protagonizar a segunda surpresa do dia, após o empate sem gols entre a poderosa Espanha e a modesta seleção de Cabo Verde, com Emam Ashour abrindo o placar aos 20 minutos, apósuma assistência de Salah.

Mas os 'Diabos Vermelhos', favoritos do Grupo G, empataram no segundo tempo com um gol contra de Mohamed Hany (66'), que desviou a bola para as próprias redes pressionado pelo atacante belga Romelu Lukaku.

Salah, que acaba de deixar o Liverpool após nove anos em Anfield, foi muito participativo no jogo, disputado em Seattle (EUA).

Para a seleção belga, treinada pelo francês Rudi Garcia, o empate foi um sinal de alerta em sua busca por uma vaga na fase de 16-avos de final, em um grupo teoricamente favorável, completado por Irã e Nova Zelândia.

Das seleções favoritas para vencer a Copa do Mundo, apenas a Alemanha teve uma atuação convincente, goleando Curaçao por 7 a 1 no domingo.

Brasil e Países Baixos também empataram em seus jogos de estreia.

No próximo domingo, a Bélgica enfrenta o Irã na segunda rodada do Grupo G, enquanto o Egito terá pela frente a Nova Zelândia.

- Escalações:

Bélgica: Thibaut Courtois - Thomas Meunier, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne (Nicolas Raskin 56') - Youri Tielemans, Amadou Onana (Maxim De Cuyper 56') - Jérémy Doku (Matías Fernández-Pardo 86'), Kevin De Bruyne (Hans Vanaken 86'), Leandro Trossard, Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku 66'). Técnico: Rudi Garcia.

Egito: Mostafa Shobeir - Mohamed Hany, Hamdi Fathy (Ibrahim Adel 89'), Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh (Karim Hafez 88'), Marwan Attia - Mohanad Lasheen, Mohamed Salah (Hamza Abdelkarim 76'), Emam Ashour (Ramy Rabia 71'), Mostafa Zico (Ahmed Sayed 76') - Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.