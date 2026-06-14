Bélgica da era pós-Hazard estreia na Copa de 2026 contra o Egito de Salah

A seleção da Bélgica estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15) contra o Egito de Mohamed Salah, ansiosa por escrever um novo capítulo na era pós-Eden Hazard.

Ainda contando com integrantes da 'Geração de Ouro', como o goleiro Thibaut Courtois e o meio-campista Kevin De Bruyne, os 'Diabos Vermelhos' entrarão em campo pela primeira vez em Seattle, nos Estados Unidos.

Em sua primeira Copa do Mundo desde a aposentadoria do craque Hazard, em 2023, a equipe comandada pelo francês Rudi Garcia busca deixar para trás a fama de sempre ficar aquém das expectativas ao enfrentar o Egito na estreia pelo Grupo G.

A seleção belga foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo passada, no Catar.

É também uma ocasião especial para Mohamed Salah, de 33 anos, que não conseguiu levar sua seleção à última edição da Copa do Mundo.

A partida começa às 16h (horário de Brasília), antecedendo o jogo entre Irã e Nova Zelândia, as outras equipes do Grupo G.

- Bom ambiente -

A partida em Seattle marcará a estreia em Copas do Mundo de Rudi Garcia, um técnico de estilo clássico e vasta experiência em clubes como Napoli, Olympique de Marselha e Roma.

Seu principal desafio será a defesa, setor que passou por uma reformulação após a aposentadoria de peças-chave nos últimos anos, uma mudança geracional motivada pela eliminação precoce da equipe em 2022.

Para dar segurança à retaguarda, o treinador conseguiu convencer Courtois a retornar. O goleiro se negava a defender a seleção desde 2024 devido a um relacionamento ruim com o técnico ítalo-alemão Domenico Tedesco.

Com a chegada do treinador francês em 2025, o goleiro do Real Madrid voltou à equipe e, aos 34 anos, busca brilhar novamente no palco da Copa do Mundo. A Bélgica chega ao torneio ostentando uma invencibilidade de 13 jogos sob o comando de Garcia.

Na ausência de Hazard, a Bélgica apostará na velocidade de Jeremy Doku e Leandro Trossard para esta Copa do Mundo.

A forma física e técnica do atacante Romelu Lukaku e de De Bruyne ainda é uma incógnita após uma temporada irregular no Napoli.

'KDB' mostrou estar pronto para apoiar seu treinador: "O técnico construiu um vínculo forte com todo o grupo. O ambiente é muito bom e nota-se que todos estão totalmente comprometidos com o projeto", disse ele em entrevista coletiva no sábado.

- Dois 'faraós' -

Salah não é o único astro egípcio presente na Copa do Mundo. Os aplausos da torcida também se dirigem ao seu técnico, Hossam Hassan, que o supera como o maior artilheiro da história da seleção do país.

Com 69 gols, o treinador detém o recorde de bolas na rede, à frente do atacante (67), uma marca que o jogador pode quebrar bem diante de seus olhos.

O 'Faraó' chega à Copa do Mundo após se despedir do Liverpool, sua casa por nove anos. Seu futuro permanece incerto.

"Acho que queremos deixar as pessoas orgulhosas e vamos dar tudo de nós. É um grupo difícil. Todos têm chance", disse Salah à mídia da Fifa nos Estados Unidos.

Sua última participação no torneio mais importante do futebol foi em 2018, quando não conseguiu evitar a eliminação da seleção egípcia na fase de grupos.

Salah perdeu a partida de estreia daquela Copa e jogou limitado por uma lesão no ombro, sofrida após uma entrada dura do espanhol Sergio Ramos na final da Liga dos Campeões daquele ano.

"Espero que possamos ir longe" na Copa de 2026, na América do Norte, acrescentou ele.