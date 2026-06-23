Barcelona exerce opção de compra da jovem promessa egípcia Hamza Abdelkarim

O Barcelona oficializou, nesta terça-feira (23), a contratação definitiva do egípcio Hamza Abdelkarim, após exercer a opção de compra do jovem atacante de 18 anos, que chegou à equipe por empréstimo.

Abdelkarim foi emprestado pelo Al-Ahly, seu clube de formação, e chegou ao Barça na janela de transferências de janeiro, disputando a reta final da temporada pelo Juvenil A (categoria entre 16 e 18 anos) do clube catalão.

Ele marcou seis gols em 11 partidas, um desempenho que convenceu a equipe a acionar a opção de compra, com contrato até 2029.

O clube não revelou os valores, mas vários veículos de imprensa espanhóis informam que a operação teria sido fechada em 1,5 milhão de euros (R$ 8,8 milhões, na cotação atual), mais variáveis.

Atualmente disputando a Copa do Mundo, Abdelkarim somou minutos em campo nas duas partidas da seleção egípcia, contra a Bélgica e a Nova Zelândia.