Barcelona abre ação judicial contra Florentino Pérez por 'calúnia'

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (12) a abertura de ações judiciais contra o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, por declarações feitas no mês passado na quais acusa o clube 'azulgrana' de realizar manobras para obter favorecimento da arbitragem.

Atual vencedor do Campeonato Espanhol, o Barça já havia adiantado, no início desta semana, que seu departamento jurídico estava preparando tais ações judiciais.

"O FC Barcelona informa que, na data de hoje, foi apresentada a demanda obrigatória de conciliação prévia à interposição de queixa por um crime de calúnia, nos termos do artigo 2025 do Código Penal, contra o presidente do Real Madrid, o senhor Florentino Pérez", explicou o clube catalão em seu comunicado.

"O objetivo desta ação é que o senhor Pérez se retrate de determinadas manifestações que realizou sabendo de sua falsidade e que são caluniosas e ofensivas para a imagem e reputação do clube. Caso esta demanda não seja devidamente atendida, o FC Barcelona procederá à apresentação da correspondente queixa criminal", acrescentou.

Em uma coletiva de imprensa em 12 de maio, na qual Florentino Pérez convocou as eleições para a presidência do Real Madrid - pleito que venceu no último domingo -, o dirigente reiterou suas acusações ao Barça pelo "Caso Negreira".

A Justiça espanhola investiga supostos pagamentos do Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem. Busca-se apurar se estes pagamentos poderiam ter servido para tentar obter favorecimentos na competição, algo que o Barcelona nega, alegando que se tratava apenas de relatórios de arbitragem.