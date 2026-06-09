Barça ameaça adotar "medidas legais" após ser alvo de acusações de Florentino Pérez

O presidente em exercício do Barcelona, Rafael Yuste, afirmou nesta terça-feira (9) que adotará medidas judiciais contra o Real Madrid e seu presidente, Florentino Pérez, relativas às acusações de que o clube 'azulgrana' teria buscado favores de árbitros.

"Nosso departamento jurídico preparou as ações judiciais que moveremos contra o Real Madrid e seu presidente", disse Yuste em um evento com os sócios mais antigos do Barça.

"Ele recorreu à calúnia para nos desestabilizar", afirmou Yuste, que ocupa a presidência interinamente até que Joan Laporta reassuma suas funções após sua reeleição em março passado.

Yuste relembrou a coletiva de imprensa realizada em 12 de maio, na qual Pérez convocou as eleições presidenciais do Real Madrid, vencidas por ele no domingo, e reiterou as acusações contra o Barça referentes ao chamado 'Caso Negreira'.

Nesse caso, as autoridades investigam supostos pagamentos feitos pelo Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem.

Os investigadores tentam determinar se esses pagamentos visavam obter vantagem competitiva, alegação que o Barcelona nega, sustentando, em vez disso, que os valores eram destinados a relatórios de arbitragem.

Yuste, que descreveu aquela coletiva de imprensa como "dantesca", declarou que "ninguém manchará o nome do Barça e este escudo".

"Nos veremos nos tribunais", concluiu Yuste, sugerindo que o presidente do Real Madrid "não suporta o que estamos conquistando", após a conquista do segundo título consecutivo da LaLiga pelo time nesta temporada.