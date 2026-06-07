Bárbara Domingos é tricampeã do individual geral no Pan de Ginástica Rítmica

Bárbara reinou absoluta no individua geral. Melogym / Divulgação/CBG

A brasileira Bárbara Domingos conquistou o tricampeonato do individual geral do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, que está sendo disputado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

Finalista olímpica em Paris-2024, a paranaense somou 111.700 pontos nas apresentações dos quatro aparelhos. Ela fez 27.600 nas maças; 28.500 na fita; 28.550 no arco e 27.050 na bola.

— O Pan é muito importante para mim, porque a gente já está lutando com foco no Mundial, que classifica para a Olimpíada, e quero chegar outra vez aos Jogos Olímpicos — projetou Bárbara, que acredita ter amadurecido com a participação olímpica.

— Os Jogos me deram uma maturidade e uma visão diferente do esporte. O atleta costuma pensar só no resultado, mas não no processo. Eu aprendi que preciso tentar levar da melhor forma possível os processos, visando aos resultados lá na frente — concluiu a ginasta, que já havia sido campeã nas edições de Guadalajara-2023 e da Cidade da Guatemala-2024.

O pódio ainda teve as estadunidenses Megan Chu (110.350) e Natalie de la Rosa (109.900), que ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Título por equipes

O Brasil ainda comemorou uma segunda medalha de ouro, na disputa por equipes, que considera a soma dos resultados das atletas na disputa individual na fase classificatória. Bárbara Domingos, Geovanna Santos da Silva e Maria Eduarda Alexandre totalizaram 220.400 pontos.