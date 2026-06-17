Áustria derrota Jordânia por 3-1 em partida do Grupo J da Copa

A seleção da Áustria derrotou a Jordânia, seleção estreante em Mundiais, por 3-1 na última partida da terça-feira (16) na Copa do Mundo de 2026, disputada em Santa Clara, perto de São Francisco.
Os europeus venceram com gols de Romano Schmid (20), um gol contra de Yazan Al-Arab (76) e um pênalti convertido pelo veterano Marko Arnautovic (90+12'). O gol jordaniano foi anotado por Ali Olwan (50).
Com a vitória, a Áustria lidera o Grupo J da Copa do Mundo ao lado da Argentina, que pouco antes derrotou a Argélia por 3 a 0 com um hat-trick de Lionel Messi.
Escalações:
Áustria: Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (cap) (Kevin Danso 59), Philipp Mwene (Paul Wanner 59) - Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka 59), Nicolas Seiwald - Romano Schmid (Patrick Wimmer 83), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Sasa Kalajdzic (Marko Arnautovic 46). DT: Ralf Rangnick.
Jordânia: Yazeed Moien Abdulaila - Ehsan Hadad (cap) (Mahmoud Mardi 82), Abdallah Nasib (Saed Al Rosan 81), Yazan Al-Arab, Mohammad Majed Jamil Abu Al Nadi (Saleem Obaid 72), Mohannad Abu Taha - Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Ali Iyad Ali Olwan, Odeh Al Fakhouri (Aly Azaiza 89) - Musa Tamari (Mohammad Ratib Al Aldahod 88). DT: Jamal Sellami.
* AFP