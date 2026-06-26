Austrália vai aos 16-avos após empatar (0-0) com Paraguai, que terá de esperar outros resultados

A Austrália garantiu a classificação para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26), após um empate em 0 a 0 com o Paraguai, resultado que deixa a seleção 'albirroja' perto de avançar, mas ainda aguardando a confirmação matemática de sua vaga.
O Grupo D terminou com os Estados Unidos em primeiro lugar, com seis pontos, seguidos pela Austrália (2ª) e pelo Paraguai (3º), ambos com quatro pontos, e a Turquia na lanterna com três pontos, após vencer os EUA por 3 a 2, em jogo disputado no mesmo horário nesta quinta-feira, com um gol no último instante.
Sob o comando do argentino Gustavo Alfaro, a seleção paraguaia tem a garantia de terminar à frente de três outras equipes que terminaram em terceiro lugar, com seis dos doze grupos do torneio ainda por definir.
Os oito melhores terceiros colocados avançam de fase.
O Paraguai já superou a Coreia do Sul (Grupo A) e a Escócia (Grupo C) entre as equipes que terminaram em terceiro lugar nos grupos já definidos.
Além disso, nos seis grupos que ainda não foram definidos, os paraguaios têm a garantia de terminar com uma campanha melhor do que Senegal ou Iraque (Grupo I), independentemente do que aconteça.
Portanto, eles precisam terminar à frente de apenas uma das equipes que terminarem em terceiro lugar nos Grupos G, H, J, K ou L.
Com a calculadora em mãos, Alfaro adotou um plano de jogo muito conservador.
O Paraguai escalou uma defesa com cinco jogadores para neutralizar os avanços pelas pontas da Austrália e utilizou um meio-campo fisicamente forte.
A mensagem era clara: minimizar os riscos.
Os 'Socceroos' tomaram a iniciativa, embora sem incomodar o goleiro paraguaio, Orlando Gill.
No entanto, pouco antes do intervalo, um chute de Cristian Volpato obrigou Gill a se esticar todo para afastar a bola.
Foi um aviso de que o Paraguai precisava fazer muito mais do que apenas se defender.
A resposta de Alfaro no início do segundo tempo foi colocar em campo Mauricio, um meio-campista brasileiro naturalizado paraguaio.
As coisas melhoraram e o próprio Mauricio logo tentou a sorte com um chute de longa distância que foi direto para as mãos do goleiro Patrick Beach.
O Paraguai começou a controlar o jogo mas não conseguia encontrar o caminho do gol e, no final, as duas seleções levaram perigo.
O jogador australiano Jordan Bos desferiu um chute perigoso e, já nos acréscimos, Mauricio quase marcou após um belo passe de Alex Arce.
Escalações:
Paraguai: Orlando Gill - Juan Caceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez (C), Omar Alderete (José Canale, 84), Alexandro Maidana (Mauricio, 46) - Diego Gómez (Damián Bobadilla, 90), Adrián Cubas, Matias Galarza (Junior Alonso, 90) - Gabriel Ávalos (Alex Arce, 67), Julio César Enciso.Técnico: Gustavo Alfaro.
Austrália: Patrick Beach - Alessandro Circati, Harry Souttar (C), Cameron Burgess, Lucas Herrington - Jordan Bos, Aiden O'Neill, Jackson Irvine (Paul Okon-Engstler, 84'), Aziz Behich - Cristian Volpato (Ajdin Hrustic, 58'), Nestory Irankunda (Tete Yengi, 84'), Connor Metcalfe. Técnico: Tony Popovic.
* AFP