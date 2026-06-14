Austrália derrota a Turquia por 2-0 pelo Grupo D

A seleção da Austrália venceu a Turquia por 2 a 0 na estreia das duas seleções no Grupo D da Copa do Mundo, em uma partida disputada na noite de sábado (13) em Vancouver, Canadá.
Nestory Irankunda, atacante do Watford (Inglaterra) nascido na Tanzânia, abriu o placar com uma bela jogada individual aos 27 minutos do primeiro tempo.
Na etapa final, Connor Metcalfe, do St. Pauli (Alemanha), fez o segundo gol australiano aos 30 minutos, com um chute de longa distância.
Os australianos lideram o grupo ao lado dos Estados Unidos, com três pontos, enquanto Turquia e Paraguai dividem a lanterna.
Escalações:
Austrália: Patrick Beach - Alessandro Circati, Jacob Italiano (Jason Geria 74), Harry Souttar (cap), Cameron Burgess, Jordan Bos (Aziz Behich 84), Aiden O'Neill - Connor Metcalfe, Paul Okon (Jackson Irvine 84), Mohamed Touré (Tete Yengi 74), Nestory Irankunda (Nishan Velupillay 61). Técnico: Tony Popovic.
Turquia: Ugurcan Cakir - Zeki Celik (Mert Muldur 81), Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu - Arda Guler, Hakan Calhanoglu (cap) - Orkun Kökcü (Yunus Akgün 62), Ismail Yuksek (Salih Özcan 81), Baris Alper Yilmaz (Kenan Yildiz 46) - Muhammed Kerem Aktürkoglu (Deniz Gul 85). Técnico: Vincenzo Montella.
* AFP