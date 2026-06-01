Auger-Aliassime vence com autoridade e avança às quartas em Roland Garros

O canadense Felix Auger-Aliassime, número 6 do mundo, venceu com autoridade o chileno Alejandro Tabilo (36º) nesta segunda-feira (1º) e avançou pela primeira vez às quartas de final do torneio de Roland Garros.
Auger-Aliassime fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/1, em pouco mais de duas horas na quadra Philippe Chatrier.
— Espero chegar na final. O cenário hoje foi ideal, foi realmente um jogo muito bom para mim. É o melhor tênis que joguei desde o início do torneio e espero que continue assim— declarou o canadense de 25 anos após a partida.
Ao lao canadense é um dos dois membros do Top 10 que seguem na disputa após a queda de vários favoritos na primeira semana de competição.
Contra Tabilo, Aliassime conseguiu uma quebra no quarto game do primeiro set e salvou dois break points quando o chileno tentou reagir no game seguinte. Na sequência, fechou a parcial com autoridade, vencendo os quatro games seguintes sem perder pontos em seu saque.
No segundo set, o canadense quebrou o saque adversário uma única vez, no 11º game, antes de fechar o jogo com um arrasador 6/1 em apenas 26 minutos na terceira parcial.
Italiano no caminho
Seu próximo adversário será o italiano Flavio Cobolli (14º), que eliminou o estadunidense Zachary Svajda (85º), por 3 a 1, com parciais de 6/2, 6/3, 6/7 (3-7) e 7/6 (7-5).
Com a campanha em Paris, Cobolli está ganhando três colocações no ranking da ATP e chegando ao 11º lugar, enquanto Svajda está avançando 24 postos e atinguindo a 61ª colocação.
Esta será a segunda vez que o tenista italiano disputará as quartas de um Grand Slam, igulando o desempenho de 2025 em Wimbledon.
A partida em Roland Garros será a terceira entre eles e até o momento, Cobolli tem 100% de aproveitamento, com vitórias, nas primeiras rodadas de Acapulco e Montreal, ambas em 2024.
* AFP