Atual campeão, Sinner precisa de cinco sets contra Kecmanović  para ganhar em Wimbledon

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Sinner comemora vitória. GLYN KIRK / AFP

Número 1 do mundo e atual campeão de Wimbledon, Jannik Sinner sofreu em sua estreia no terceiro Grand Slam da temporada, necessitando de cinco sets e virada diante do sérvio Miomir Kecmanović, parciais de 4/6, 6/3, 6/7 (6-8), 6/2 e 6/3. Sem ritmo nas quadras de grama - não jogou os torneios de preparação para o Major -, o italiano necessitou de três horas e 32 minutos para triunfar.

O adversário da segunda rodada será o português Nuno Borges, que não teve trabalho diante do estadunidense Tristan Boyer, emplacando 3 a 0, parciais de 6/3, 7/5 e 7/5. O jogo ocorre na quarta-feira (1º).

A partida

Sinner (E) cumprimenta Kecmanović . GLYN KIRK / AFP

Kecmanović começou a partida ameaçando o serviço do italiano, mas desperdiçando logo dois break points no terceiro game. A quebra veio na nono game. Depois, bastou sacar bem para abrir 1 a 0.

A resposta de Sinner veio na parcial seguinte, na qual logo abriu 3 a 0 e não permitiu reação para igualar com 6/3. A virada poderia ter vindo a seguir, quando o terceiro set foi ao tie-break e Sinner logo emplacou novo 3 a 0. O sérvio buscou o empate por 4 a 4, salvou um set point com 5 a 6 e fechou com três pontos seguidos e 8 a 6.

O sonho de Kecmanović acabou ali. Sinner cresceu nos dois últimos sets. Com duas quebras e encaixando seu jogo agressivo, deixou tudo igual com 6/2. E mostrou-se bastante focado na parcial decisivo, na qual quebrou para abrir 4 a 2.

Com 5 a 3, o italiano foi para o serviço para fechar a partida e não teve trabalho. Viu Kecmanović mandar duas seguidas para fora e chegou ao triplo match point com um ace. Desperdiçou o primeiro, mas o sérvio mandou a devolução para o alto e a virada do italiano foi feita.

Depois de momentos de tensão, Sinner celebrou muito o triunfo, com braços abertos e aplausos à torcida. A cara preocupada ao longo do jogo deu lugar ao sorriso de satisfação ao fechar a partida.

Ainda na quadra, mostrou enorme simpatia ao agradecer o apoio das arquibancadas.

— Olá a todos, obrigado por virem. É uma honra imensa ser o primeiro jogador a abrir o torneio aqui (na quadra central). Estava um pouco tenso no começo, não joguei meu melhor, mas tentei entrar no ritmo. Foi meu primeiro jogo oficial na grama este ano. Estou feliz por ter virado o placar. O terceiro set foi difícil de engolir. Mas estou muito feliz. É uma grande honra jogar na frente de vocês — disse o líder do ranking.

Ele não escondeu estranhar abrir a competição na quadra central.