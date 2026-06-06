Atletismo brasileiro conquista seis medalhas em competições na Europa

O brasileiro Leonardo Santos de Jesus venceu, neste sábado (6), a prova dos 800 metros do Meeting de Górzow, na Polônia, competição do World Athletics Continental Tour.
Com o tempo de 1min45seg99, o atleta do Pinheiros (SP) superou o local Jakub Chmielarz, que fez 1min47seg56, e o também polonês Alan Ciereszko, que fez 1min47seg84.
Ainda em Chorzów, Daniella Mieko, da União Catarinense de Atletismo (SC) ficou na quinta posição no lançamento do dardo, com 52m54cm.
O ouro foi para a finlandesa Emilia Karell, com 58m59cm, seguida pela compatriota Rebecca Nelimarkka, que fez 56m90cm e garantiu a prata. O pódio ainda teve a sueca Beatrice Lantz, que fez um lançamento de 56m01cm e levou o bronze.
Ouro na Rússia
A velocista Ana Carolina Azevedo segue com bons resultados. Em Moscou, na Rússia, ela venceu os 100 metros do Znamensky Memorial, evento disputado no Estádio Luzhniki.
Com 11seg01, a atleta do Pinheiros ficou à frente da dominicana Liranyl Alonso, que cruzou 0seg03 depois, e da russa Natalya Kombarova, que fez 11seg19 e completou o pódio.
O tempo de Ana Carolina não será considerado para ranqueamento, porque o vento a favor era de 2.1 m/s, acima do permitido (2.0 m/s).
Ainda no meeting russo, mais uma prata e três bronzes foram conquistados pelos brasileiros.
Nos 800 metros, Eduardo Ribeiro (Pinheiros) ficou com a prata com 1min45seg87 em uma prova muito disputada.
O vencedor foi o marroquino Imad Bouchajda, com 1min45seg83. A terceira posição ficou com o russo Aleksandr Kovrizhnykh, com 1min46seg09.
Vitória Sena (Praia Clube-MG) levou a medalha de bronze nos 100 metros com barreiras. Ela fez o tempo de 12seg87 e ficou a 0seg01 da russa Darya Osipova, prata, e a 0seg07 da cubana Greisys Roble, que ficou com o ouro.
Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) conseguiu a marca de 56m91cm e subiu no pódio do arremesso do dardo. A campeã foi a russa Valeriya Bezdolnaya, com 59m06cm, seguida pela bielorrussa Tatsiana Khaladovich, com 57m91cm.
A quinta medalha brasileira em Moscou foi ganha por Douglas Júnior dos Reis (IEMA) no lançamento do disco. Com 60m21cm ele garantiu o terceiro lugar. O romeno Alin Firfirică, com 64m25cm, foi o primeiro colocado. Com dois metros a menos, o russo Aleksey Khudyakov terminou na segunda posição.
O único brasileiro sem medalha foi Eduardo de Deus (Praia Clube-MG), que terminou em oitavo lugar nos 110 metros com barreiras. Ele fez a marca de 14seg32 e ficou distante dos 13seg, que cravou nas eliminatórias.