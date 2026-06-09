Atlético rejeita proposta de 150 milhões de euros do Real Madrid por Julián Álvarez

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (9) que ofereceu 150 milhões de euros (R$ 895 milhões na cotação atual) pelo atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, que recusou a proposta.

"Após analisar e considerar a oferta, feita no contexto da boa relação entre os dois clubes, o Atlético de Madrid agradeceu, mas rejeitou, respaldado na cláusula de rescisão do jogador", informou o clube 'colchonero'.

O Real Madrid não descartou uma nova investida para contratar Álvarez, cuja multa rescisória com o Atlético é de 500 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões).

O presidente do clube merengue, Florentino Pérez, recentemente reeleito, havia informado na semana passada que, se renovasse seu mandato, faria "uma proposta a um clube importante da Liga dos Campeões por um grande jogador".

Essa oferta "seria a maior quantia que o Real Madrid já pagou por uma transferência, pelo menos 150 milhões de euros", acrescentou Pérez em entrevista ao canal de televisão espanhol Cuatro na última quinta-feira.

O dirigente madridista, que também tenta as contratações do zagueiro Ibrahima Konaté e do lateral Denzel Dumfries, revelou apenas que a posição do jogador misterioso seria "do meio para frente".

Essas declarações alimentaram as especulações nos últimos dias, envolvendo nomes que vão desde os jogadores do Paris Saint-Germain Vitinha e João Neves até o atacante francês Michael Olise, do Bayern de Munique.