Atletas do Recreio da Juventude brilham e Brasil conquista 10 medalhas no Aberto do Paraguai de Badminton

Donnians Oliveira ganhou dois ouros. Badminton PanAm / Divulgação

O Brasil terminou o Aberto do Paraguai de Badminton, disputado em Ciudad del Este, com três títulos, três vices e quatro medalhas de bronze, somando dez pódios.

E os grandes destaques foram os atletas do Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, que subiram no pódio em cinco oportunidades. Donnians Oliveira, 122º do mundo terminou com dois títulos. Ele foi campeão individual e de duplas.

Na final de simples, Donnians venceu o salvadorenho Uriel Francisco Canjura, 108º do ranking mundial, por 2 a 1, parciais de 21/19, 19/21 e 21/11, em uma hora de partida.

A final de duplas foi 100% brasileira e do Recreio da Juventude. Donnians e Renan Melo derrotaram Marcos Ryan e Klerton Silva por 2 a 0 (21/18 e 21/15).

O bronze nas duplas também foi brasileiro, com William Guimarães e Alison Vasconcellos, que são atletas da Associação Amigos do Badminton, de Toledo (PR).

Feminino

Na final de simples feminina, Juliana Murosaki (Clube Fonte São Paulo) perdeu para a suíça Jenjira Stadelmann por 2 a 0, com um duplo 21/10. Maria Julia Nascimento (Recreio da Juventude) ficou com um dos bronzes.

Duplas mistas

A decisão das duplas mistas foi 100% brasileira. Marcos Ryan e Ana Júlia Ywata, do Badminton Zardo– Morgenau (PR) venceram Joaquim Mendonça e Tamires Santos (Paulistano-SP) por 2 a 1, parciais de 18/21, 21/17 e 22/20.

O pódio ainda teve Klerton Silva e Maria Júlia Nacimento e Gabriel Cury e Jeisiane Alves, da Sociedade Hípica de Campinas.



