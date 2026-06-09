Atalanta demite técnico Palladino e Sarri poderá sucedê-lo

A Atalanta anunciou a demissão de seu técnico, Raffaele Palladino, nesta terça-feira (9), enquanto a imprensa italiana especula o nome de Maurizio Sarri como o provável sucessor.

Palladino, de 42 anos, ocupou o cargo por menos de uma temporada completa já que foi contratado em novembro, depois que Ivan Juric - que havia substituído Gian Piero Gasperini no início da campanha - foi demitido devido ao começo decepcionante da equipe.

O clube de Bérgamo, que almejava terminar entre os quatro primeiros colocados para se classificar para a Liga dos Campeões, ficou apenas em sétimo lugar na temporada recém-encerrada da Serie A, terminando doze pontos atrás da zona de classificação para o torneio continental.

Além disso, a equipe foi eliminada nas semifinais da Copa da Itália, a outra competição na qual o clube apostava para salvar a temporada.

Sarri, de 67 anos, poderá ser anunciado como o novo técnico da Atalanta nos próximos dias, uma movimentação que a imprensa italiana considera iminente há semanas.

A última temporada também foi decepcionante para Sarri na Lazio, com a equipe terminando em nono lugar no campeonato italiano e perdendo a final da Copa da Itália.