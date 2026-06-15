Atalanta anuncia Maurizio Sarri como novo técnico

Um ano depois da saída do emblemático Gian Piero Gasperini, a Atalanta segue em reconstrução e, nesta segunda-feira (15), anunciou o veterano Maurizio Sarri como novo técnico.

Sarri chega para suceder Raffaele Palladino, de 42 anos, que havia assumido a 'Dea' no meio da temporada passada e só conseguiu levar a equipe à sétima posição do Campeonato Italiano, que garante uma vaga na próxima edição da Liga Conferência.

"O banco da Atalanta é de Maurizio Sarri: bem-vindo, mister", escreveu o clube em sua conta no X.

Desde a saída de Gasperini (que comandou a Atalanta entre 2016 e 2025) rumo à Roma, a equipe de Bérgamo teve outros dois treinadores até a chegada de Sarri.

O croata Igor Tudor durou pouco e foi demitido em novembro do ano passado, quando a Atalanta ocupava a 13ª posição na Serie A, e foi substituído por Palladino, que conseguiu minimizar os danos com a vaga na Conference.

Aos 67 anos, Sarri é um dos treinadores italianos mais experientes em atividade. Ele encerrou recentemente sua segunda passagem pela Lazio, nona colocada na última Serie A e vice-campeã da Copa da Itália, com derrota para a Inter de Milão na final.